National Interest: «беспрецедентный скачок» — американские авианосцы вооружаются дронами

Авианосный флот ВМС США расширяет использование беспилотников, пишет The National Interest: для этого на авианосцах класса «Нимиц» и «Форд» строят специальные командные центры по управлению дронами. Издание пишет, что массовое использование дронов поможет увеличить радиус действия палубной авиации, а также повысит безопасность самих авианосцев.

ВМС США создают специальный командный центр беспилотников для авианосцев, пишет The National Interest. Этот шаг является частью стратегии по значительному увеличению использования дронов, запускаемых с палуб авианосцев.

Как отмечает издание, размещение беспилотников на авианосцах является беспрецедентным технологическим скачком для американского флота, стремящегося к расширению разведывательных инструментов и увеличению радиуса боевых действий. Новые командные центры строятся на авианосцах класса «Джеральд Форд» и «Нимиц».

«Это переориентация палубного пространства корабля под комнату управления полётами, внутри которой вы можете посылать и получать данные от беспилотников», — приводит издание слова Чарльза Эннеса, капитана ВМС США.

По словам Эннеса, применение дронов позволит существенно повысить обмен боевой информацией между воздушными и наземными подразделениями флота. Беспилотники не только увеличат радиус действия, но ещё и снизят риски для пилотов. Кроме того, технология обмена данными в реальном времени между дронами и командными центрами постоянно совершенствуется.

The National Interest пишет, что более активное использование дронов на авианосцах позволит расширить спектр боевых задач ВМС. В частности, использование новых дронов для дозаправки почти вдвое увеличит радиус действия палубных истребителей, таких как F-35s и F-18s. Как следствие, увеличится и безопасная дистанция для авианосцев, а также длительность боевых операций над вражеской территорией.

Издание сообщает, что в последние годы в ВМС США работали над тем, чтобы решить многочисленные сложности, связанные с использованием дронов на авианосцах. В частности, осуществлялся поиск решения по посадке дронов на палубу в тяжёлых погодных условиях, а также по координации действий дронов с другими воздушными силами.

Отмечается, что в будущем дроны на авианосцах смогут выполнять и задачи по уничтожению целей противника. Контроль за действиями беспилотников будут осуществлять всё те же командные центры на палубах авианосцев.