«Ошеломительные размеры» — Handelsblatt о будущем атомном авианосце России
Россия продолжает вооружаться и теперь планирует построить новый атомный авианосец, который якобы должен составить конкуренцию американскому военно-морскому флоту, сообщает немецкая газета Handelsblatt.
«Его размеры ошеломляют: более 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка почти 11 метров, водоизмещение порядка 80 тысяч тонн. Оснащён четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 километров в час. Именно так, возможно, будет выглядеть новый атомный авианосец, который хочет построить Россия», — пишет автор статьи Андре Баллин.
Что же касается вооружений, продолжает журналист Handelsblatt, то новый авианосец Россия «упакует по полной».
На авианосце, предположительно, можно будет разместить 70 самолётов и вертолётов, а также установят такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон», которыми два года назад глава Кремля Владимир Путин «напугал мир», напоминает Баллин.
Согласно последней информации, задание на проектирование должно поступить в Объединённую судостроительную корпорацию уже в этом году, хоть ранее в ВМФ России и заявляли, что планируют ввести новый атомный авианосец в эксплуатацию лишь в 2030 году, отмечает автор статьи.
Официального подтверждения ещё не было, но подобный перенос оборонных планов на более ранний срок, по мнению журналиста немецкого издания, «ни в коем случае не исключён».
«В последние годы амбиции Кремля во внешней политике и политике безопасности существенно выросли. В Сирии российское руководство уже обеспечило себе военно-морскую базу, и на то же самое оно надеется теперь в Ливии», — утверждает Баллин.
В создании же нового атомного авианосца будут использованы технический проект и документация, по которой в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века велась постройка незаконченного тяжёлого атомного авианосца «Ульяновск», уточняет автор статьи со ссылкой на российские СМИ.
«Технически российский флот вместе с новым авианосцем такого рода, бесспорно, не уступит американскому. В количественном отношении ВМС США, однако, далеко впереди», — успокаивает журналист Handelsblatt.