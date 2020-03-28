DT: доля британцев, живущих за чертой бедности, достигла рекордной отметки

В Великобритании рекордно выросло количество граждан, проживающих за чертой бедности: доля британцев, у которых после оплаты жилищно-коммунальных услуг остаётся совсем мало средств, по итогам 2019 года достигла 14,5 млн, сообщает The Daily Telegraph. Как отмечается в материале издания, в британских благотворительных организациях предупреждают, что пандемия коронавируса может ещё сильнее усугубить и так непростое положение бедных семей.

Число британцев, проживающих за чертой бедности, достигло рекордной отметки в 14,5 млн человек, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на данные министерства труда и пенсионного обеспечения. Как уточняется в материале издания, в министерстве сообщили, что количество граждан Соединённого Королевства, чей доход после оплаты жилищно-коммунальных услуг определяется как «относительно низкий», выросло в 2018-2019 годах на полмиллиона по сравнению с предыдущим периодом, став самым высоким с 2002 года, когда британское правительство начало учитывать расходы на жильё в статистике по бедности. При этом количество бедных детей в тот же период времени увеличилось на 100 тыс. — с 4,1 до 4,2 млн, подчёркивается в статье.

Комментируя новые данные, глава британского благотворительного фонда Social Mobility Foundation Сара Аткинсон отметила, что молодые люди, которым помогает её организация, пытаются преодолеть бедность через образование, что «непросто даже в лучшие времена — но теперь, когда школы и университеты закрываются из-за коронавируса, этим молодым людям будет ещё сложнее получать доступ к образованию и открывать для себя новые возможности». По словам Аткинсон, правительство должно будет позаботиться о том, что кратковременная финансовая поддержка на фоне пандемии в первую очередь будет оказана именно тем людям, которые в ней больше всего нуждаются, дабы сократить разрыв между детьми из бедных семей и их «более обеспеченными ровесниками».

Топ-менеджер фонда Joseph Rowntree Foundation Питер Матеджич в свою очередь обратил внимание на то, что наличие работы так и не стало надёжным методом выхода из бедности для граждан, пишет The Daily Telegraph. «Семь из десяти детей, проживающих за чертой бедности, живут в работающих семьях — и это самая большая доля за всю историю наблюдений. Это просто неправильно, и нам необходимо предпринять решительные действия, дабы решить проблему бедности в нашей стране, — цитирует Матеджича издание. — Многие бедные семьи и так были вынуждены выносить низкие зарплаты, высокие расходы и недостаточное социальное обеспечение ещё до того, как стали всерьёз ощущаться экономические последствия пандемии коронавируса. Хотя наше правительство уже приняло ряд полезных мер, очень важно, чтобы оно продолжило расширять свою решительную и гуманную политику и предоставлять семьям поддержку в эти сложные времена».

В благотворительных организациях предупредили, что пандемия коронавируса может усугубить положение многих семей, из-за чего за чертой бедности окажется ещё больше британцев, пишет The Daily Telegraph. Так, по данным фонда Save the Children, поскольку за последние девять дней заявления на получение единой социальной выплаты Universal Credit подали более 500 тыс. граждан страны, многие семьи в течение пяти недель, пока будут обрабатываться их заявления, останутся практически без средств к существованию.