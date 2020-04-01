Hill: «не повод для шуток» — мировые правительства накажут за дезинформацию о коронавирусе 1 апреля

Сразу несколько стран призвали своих граждан воздержаться от распространения ложной информации о COVID-19 в День смеха 1 апреля, сообщает The Hill. Германия напомнила, что «коронавирус не шутка», а власти Таиланда и Индии пригрозили нарушителям жёсткими карательными мерами, включая лишение свободы на срок до пяти лет.

Власти целого ряда стран, включая Таиланд, Германию и Индию, предупреждают: никакой дезинформации по коронавирусу в День смеха 1 апреля, сообщает The Hill. В некоторых государствах подобные шутки грозят обернуться их распространителям тюремным сроком.

Так, ещё во вторник 31 марта в Таиланде стало известно, что за шутки с ложной информацией о COVID-19 можно получить до пяти лет лишения свободы. Со ссылкой на заявление генпрокурора страны местные СМИ призывают в соцсетях: «Не врите завтра в День смеха, не распространяйте недостоверную информацию о ситуации с COVID-19 и заражениях».

По данным The Hill, президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что распространение дезинформации о коронавирусе может обернуться заключением на срок до трёх лет или же штрафом в более чем $99 тыс. А глава Министерства внутренних дел индийского штата Махараштра Анил Дешмукх отметил, что правительство «не позволит никому сеять слухи и панику» вокруг ситуации с COVID-19, и предупредил, что Управление по вопросам кибербезопасности будет принимать жёсткие меры по отношению к нарушителям.

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) March 31, 2020

Дешмукх подчеркнул: «Каждый год 1 апреля люди подшучивают над своими друзьями и родными. Но в этом году этого следует избегать. Махараштра и Индия ведут борьбу с коронавирусом. Ложные сообщения и слухи, порождаемые из-за Дня смеха, спровоцируют панику в обществе, поэтому распространять их не следует». Как передают индийские СМИ, полиция в Мумбаи уже завела дело против одного местного жителя, который утверждал в WhatsApp, что в городе действуют военные.

Министерство здравоохранения Германии также напомнило гражданам, что «коронавирус не шутка». А компания Google отменила свою традиционную ежегодную подборку о том, как День смеха празднуется по всему миру, из опасений о распространении фейков о пандемии.