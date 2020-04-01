Генсек ООН: пандемия коронавируса — крупнейший кризис со времён Второй мировой войны

По мнению генсека ООН Антониу Гутерреша пандемия коронавируса является крупнейшим мировым кризисом со времён Второй мировой войны, сообщает Das Erste. Гутерреш отметил, что мировое сообщество пока недостаточно быстро и активно борется с вирусом: он также призвал развитые государства помочь бедным странам в преодолении посткризисных экономических шоков.
Пандемия коронавируса является для мира крупнейшим кризисом со времён Второй мировой войны, сообщает Das Erste, ссылаясь на слова генсека ООН Антониу Гутерреша. По мнению генсека, эпидемия принесёт с собой беспрецедентную в новейшей истории рецессию.
Кроме того, Гутерреш выразил своё разочарование действиями мирового сообщества: «Мы медленно продвигаемся в правильном направлении, однако мы должны быть намного быстрее и активнее, если хотим победить вирус». Глава ООН подчеркнул, что ответные меры на кризис должны быть столь же масштабными, как и сам кризис.
Также Гутерреш подчеркнул, что речь идёт не только о победе над вирусом, но и о совместном преодолении его экономических последствий. При этом развитые страны должны будут помочь менее успешным государствам. Что касается ООН, то её задачей будет создание специального фонда для помощи бедным странам и их защиты от экономических шоков.
По словам Гутерреша, после кризиса мир встанет перед выбором: вернуть всё на круги своя или же заняться аспектами, делающими мир уязвимым к подобным потрясениям. Кроме того, посткризисное восстановление должно привести к созданию более справедливой и экологичной экономики.
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