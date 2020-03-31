Euronews: Интерпол предупреждает, что преступники не сидят на карантине

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток подчеркнул в интервью Euronews, что после массового введения карантина в Европе у полиции только прибавилось забот. Криминальные структуры в разных странах активно пытаются расширить свои возможности и сферы влияния, пользуясь сложной ситуацией во всех сферах жизни, пояснил он, поэтому крайне важно не терять бдительности.

Если кто-то думает, что с введением карантина уровень преступности снизился, он ошибается. Глава Интерпола Юрген Шток в эксклюзивном интервью Euronews заявил, что у полиции прибавилось забот. Криминальные структуры расширяют свои возможности: они пользуются нынешней сложной ситуацией для разнообразных схем интернет-мошенничества, не брезгуют и обманом граждан по телефону.

ЮРГЕН ШТОК, генсекретарь Интерпола: Люди должны быть начеку, кто бы им ни звонил и что бы ни говорил — к примеру, то, что касается их родственников. Мы наблюдаем такую новую форму телефонного мошенничества. Собственно, этот феномен не такой уж и новый — мы имели уже с ним дело в прошлом, особенно по отношению к пожилым людям. Сейчас им могут позвонить неизвестные, представляющиеся «сотрудниками больницы». Они сообщают, что кто-то из родных абонента заболел и ему срочно требуются деньги на лечение.

Ранее призвало людей к бдительности и руководство Европола. В частности, это касается заказов по интернету защитных масок, дезинфицирующих средств и лекарств, вплоть до несуществующей пока «вакцины» от COVID-19.

ЮРГЕН ШТОК: Полиция теперь работает за четверых, конечно! И я даже не говорю о контрабанде людей, наркотрафике, не говорю об эксплуатации детей… Полиция вынуждена расставлять приоритеты. И особенно важно в этой ситуации, чтобы такие платформы, как Интерпол, использовались для координации наших действий, чтобы мы продолжали делиться связанной с этим информацией. Поскольку международная преступность, международный терроризм, международная киберпреступность прекрасно используют ситуацию в своих целях. И поэтому, повторюсь, всемирная платформа Интерпола сегодня особенно важна, для того чтобы наиболее эффективно справиться с проблемами при наличии доступных в её распоряжении ресурсов.

От поддельных медицинских препаратов и оборудования, кражи важных сегодня средств индивидуальной защиты — до чёрного рынка и финансовых махинаций… Преступные группы расширяют сферы деятельности, пользуясь моментом и всеобщей паникой.

Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.