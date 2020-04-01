Обозреватель Guardian сравнил эпидемию с тревожным звонком человечеству

Пандемия коронавируса будет способствовать дальнейшему замедлению прогресса, которое длится уже полвека, уверен обозреватель Guardian Денни Дорлинг. Однако, по мнению автора, человечеству это замедление пойдёт только на пользу, ведь ускорение темпов развития привело бы к разрушению планеты и всемирному голоду.

Пандемия коронавируса станет трагедией, которая будет по-разному разыгрываться в разных частях света, и бедный мир пострадает от неё сильнее, чем богатый, предсказывает на страницах Guardian географ и публицист Денни Дорлинг. Как предполагает автор, это станет для человечества тревожным звонком и знаком того, что ему стоило больше внимание уделять проблемам и готовиться лучше.

При этом, как отмечает эксперт, замедление прогресса началось ещё до пандемии и продолжится ещё долго после её окончания. Как напоминает Дорлинг, столетие назад темп изменений был быстрее, чем когда-либо. Так, во время глобальной пандемии испанки в 1918-1919 годах выбросы углерода сократились на 14%, а промышленное производство и потребление резко замедлились. Однако всего через год, когда большинство больных выздоровело, производство и загрязнение выросли на 16% в течение года. Население всего мира также стремительно росло, и пандемия не могла надолго замедлить развитие человечества.

За последние два столетия население земного шара удваивалось трижды, напоминает специалист. В 1820 году оно равнялось миллиарду человек, в 1926 году — двум миллиардам, 1974 году — четырём миллиардам, а в 2023 году достигнет восьми миллиардов. Однако этот рост замедляется вот уже полвека, подчёркивает автор. Сегодня прирост населения в мире составляет 80 млн в год, в следующем году он будет равен 79 млн, а годом позднее — 78 млн.

Парадоксальным образом, текущая пандемия имеет больше шансов увеличить число людей в мире, а не уменьшить, уверен Дорлин. Всё дело в том, что на фоне экономической и социальной неуверенности людей, в ближайшем будущем у них может появиться больше детей, чем планировалось ранее.

Как отмечает эксперт, сегодняшние системы убеждений — экономические, политические и социологические — основываются на предположениях о быстрых технологических изменениях и постоянном росте в будущем. Однако темпы технологического развития замедлились ещё в 1930-х годах, а темпы экономического роста последовательно снижались с 1950-х годов. Начиная с 1970-х годов замедлился и рост численности населения.

При этом переживаемое нами общее замедление идёт нам только на пользу, уверен автор. Если мы не снизим темп, не будет спасения от гораздо более тяжёлой, чем пандемия, катастрофы , уверен автор. По его убеждению, человечество могло бы разрушить планету и должно было бы опасаться «кошмарного сценария всемирного голода», изображённого в книге Пола и Анны Эрлихов 1968 года «Популяционная бомба», в которой они обрекли Индию на голод.

Как отмечает специалист, несмотря на сегодняшние события, в целом, частота и серьёзность бедствий в мире снижаются. Голод в Китае. Длившийся с 1958 по 1961 год, по свои последствиям был хуже, не только более ранних подобных бедствий в Индии, но и голода в Восточной Африке в 1980-х. При этом по части смертей он не сравнится с пандемией гриппа, случившейся 40 годами ранее.

По словам Дорлинга, до 2020 года замедление роста коснулось почти всех сфер человеческой жизни. Исключения составляли выпускники университетов, обучающиеся по всему миру, потребление товаров, выбросы углекислого газа и авиаперелёты. Из-за пандемии, рост этих отраслей также замедлился. Это означает, что в этом году рост средней температуры земли будет даже меньше показателей 2019 года из-за снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Как напоминает автор, за исключением военного времени, темпы прироста населения во всём мире с 1901 года ежегодно превышали 1%. Однако, согласно последним данным ООН, к 2023 году они почти наверняка упадут ниже этой отметки, а к 2027 году не будут превышать 0,9% в год.

«Все замедлялось и раньше, все продолжит замедляться, когда этот кризис закончится. Но нажатие на тормоз в нашем поезде может, по крайней мере, вывести нас из оцепенения», — уверен специалист.