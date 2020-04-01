Le Monde: французские эксперты дали прогноз на будущее после коронавируса

Центр анализа, прогнозирования и стратегии, находящийся в подчинении МИД Франции опубликовал два многостроничных доклада, посвящённых развитию пандемии коронавируса и грядущему выходу из вызванного ей кризиса, сообщает Le Monde. По прогнозам экспертов, окончание пандемии обернётся обострением конкуренции между мировыми державами и пересмотром существующей либеральной модели промышленного и торгового развития.

Как думать о последствиях коронавируса для Франции и остального мира, когда каждый день занят антикризисным управлением, задаётся вопросом Le Monde, констатируя, что эта «миссия невыполнима». Поскольку МИД страны всецело занят возвращением французов, всё ещё находящихся за границей, эта задача была передана Центру анализа, прогнозирования и стратегии, находящемуся в подчинении внешнеполитического ведомства.

Недавно центр выпустил два многостраничных доклада для кабинета главы МИД Жан-Ива Ле Дриана и президента Республики, с которыми имело возможность ознакомиться издание.

Если первый касается того, что выявил коронавирус, второй посвящён размышлениям на тему выхода из кризиса, не прогнозируя даты его окончания. В отчёте, посвящённом пандемии говорится о существовании «апокалиптических сценариев», с помощью которых эксперты стремятся повысить значимость своей сферы исследований, у которых, однако есть и положительная черта. Подобные прогнозы указывают на факторы уязвимости современного общества, убеждённого в способности научного прогресса изгнать любые болезни, в то время как реальность показывает, что новые вирусы и чрезвычайно устойчивые бактерии продолжают появляться.

В более широком смысле, на взгляд авторов доклада, пересмотру подлежит вся модель промышленного и коммерческого развития либерального типа. При этом, как отмечают эксперты центра, «резкое и масштабное снижение глобализации маловероятно», если государства не окажут серьёзного давления на бизнес, у которого нет оснований отказываться от преимуществ международных производственных цепочек с точки зрения затрат, конкурентоспособности и прибыльности.

Как напоминают специалисты, столкнувшись с пандемией, Европейский союз проявил в первую очередь юридический подход и неспособность объединить государства в противостоянии их первоначальным рефлексам .В то же время Китай агрессивно продвигает на международной арене свои предполагаемые успехи в борьбе с пандемией, пока не подтверждённые временем. Как отмечает аналитический центр, Китай чувствует себя достаточно уверенно, чтобы начать дебаты о соперничестве моделей управления здравоохранением, первенство в котором долгое время принадлежало северным и западным странам. При этом, вопросы прав человека и прозрачности системы в этой дискуссии обходятся стороной.

По прогнозам экспертов, последствия коронавируса могут повлиять не только на демократические государства, но и на другие режимы. «Мы уже можем себе представить, что кризис в области здравоохранения будет иметь серьёзные последствия для иранской власти, откроет новый фронт в трансатлантических отношениях или даже повлияет на динамику избирательной кампании в Соединённых Штатах», — заключают авторы доклада.

Как отмечается во втором докладе центра, выход из кризиса рискует принять форму «жёсткой конкуренции» и стать испытанием уязвимости Франции. Тенденция последних месяцев к социальным волнениям может продолжиться на фоне кризиса в области здравоохранения и экономических трудностей.

Кроме того, текущий кризис является плодородной почвой для дальнейшего расцвета популизма, подпитываемого страхами, сомнениями и недоверием к элитам. Вдобавок Запад столкнётся с необходимостью противостоять китайскому подходу, представляющему проблему не только с точки зрения своих основных ценностей, но и с точки зрения своих скрытых мотивов. «Даже если он не может претендовать на лидерство, подобное тому, которое США взяли бы на себя несколько лет назад, Китай уже занимает пространство, становясь незаменимым и даже центральным игроком», — говорится в документе.

Кроме того, существующий кризис способен усугубить вакуум влияния в международных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке и в Сахеле, которым уже начали пользоваться Москва и Пекин.

Что касается Европы, она, на взгляд авторов доклада, стоит перед экзистенциальным испытанием. Если структуры ЕС и смогли постепенно привести себя в боевую готовность, они остаются в плену своих обычных предубеждений в отношении внутреннего рынка, границ, правового подхода и единственно возможной интерпретации собственных компетенций. По убеждению экспертов, в ожидании перемещения эпидемии в южное полушарие ко времени астрономической зимы, приоритетной задачей должна стать гуманитарная помощь уязвимым государствам.

На экономическом фронте главной угрозой является консерватизм, предупреждают специалисты центра. Усилия по стимулированию роста могут способствовать возвращению старых экономических методов в ущерб более инновационным и зелёным. Сферой, в которой соперничество технологий будет чувствоваться сильнее всего, станут цифровые технологии, предсказывает аналитический центр. Основными спорными вопросами станут анонимность данных , продолжительность их хранения и сохранность медицинской тайны.

Для того, чтобы выход из кризиса состоялся на разумных основаниях, аналитический центр предлагает создать комиссию независимых экспертов от государств и международных организаций для обеспечения обратной связи.

Точно так же ВОЗ следует поручить подумать о профилактике и быстром реагировании на такого рода кризисы в области здравоохранения, а также об организации исследований, ответственности фармацевтической промышленности и т. д. Ожидается также появление экспертного совета в отношении риска возникновения инфекционных заболеваний и его связи с деятельностью человека, по образцу Межправительственной группы экспертов по изменению климата.