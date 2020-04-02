Die Welt: пика эпидемии ещё нет, а американская медицина уже работает на пределе

Из-за пандемии коронавируса многие американские больницы уже сегодня работают на пределе. Как пишет Die Welt, не хватает не только больничных коек, но и места для тел умерших. Американское правительство опасается, что Соединённым Штатам вспышка коронавируса может стоить до 240 тыс. жизней.
Уже сейчас американские больницы работают на пределе из-за пандемии коронавируса. Как пишет Die Welt, американское правительство опасается, что Соединённым Штатам вспышка коронавируса может стоить до 240 тыс. жизней, а в больницах от Нью-Йорка до Калифорнии нервы сдают ещё до предполагаемого пика эпидемии.
Врач Шамит Патель из Нью-Йорка опасается, что всё скоро будет, как в некоторых регионах севера Италии, где врачи из-за огромного числа пациентов вынуждены решать, кого лечить, а кто останется умирать. Вероятно, количество больных на одного медика увеличится в два или три раза, говорит Патель.
В штате Нью-Йорк от коронавируса умерли свыше 1 тыс. человек. Только в самом городе к вечеру воскресенья было зафиксировано 776 смертельных случаев, вызванных COVID-19. В других частях штата скончались по меньшей мере 250 человек. На фотографиях и видео можно было увидеть, как рабочие вывозят на автопогрузчиках трупы из бруклинского госпиталя в Форт-Грин.
Не хватает не только больничных коек, но и места для тел умерших. В последние дни губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо снова и снова обращался к федеральному правительству с отчаянными просьбами о помощи. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях направило ему на подмогу 85 грузовиков-рефрижераторов.
У некоторых больниц, например, у клиники «Ленокс-Хилл» в Манхэттене, грузовики паркуются прямо на дорогах и рядом с жилыми домами. В рефрижераторы грузят трупы, а мимо проезжают в машинах и автобусах люди. Отделение судебной медицины Нью-Йорка также организовало вспомогательный склад для трупов. В последний раз к таким мерам оно прибегало после терактов 11 сентября 2001 года.
«Я никогда в жизни не была настолько физически и эмоционально истощена, никогда ещё я не чувствовала такой горечи и отчаяния», — рассказала врач неотложной помощи из Нью-Йорка Камини Дубай.
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