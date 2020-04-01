Euronews: новая военная операция ЕС в Средиземном море должна обезоружить Ливию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о начале военно-морской операции IRINI, в рамках которой все подозрительные суда у побережья Ливии будут досматриваться в поисках оружия. Совет ЕС надеется, что это позволит положить конец вооружённому конфликту в Ливии, который разгорается с новой силой, несмотря на пандемию коронавируса.
Совет ЕС официально дал старт военно-морской операции IRINI в Средиземном море. Она призвана обеспечить соблюдение международного эмбарго на поставки оружия в Ливию. Будут применяться средства спутникового, воздушного и морского наблюдения. Подозрительные суда в международных водах у побережья Ливии будут досматриваться.
О начале операции объявил в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, верховный представитель ЕС по иностранным делам:Рад сообщить, что страны — члены ЕС договорились обо всех конкретных деталях, необходимых для начала операции IRINI. Мы неоднократно заявляли, что единственный путь к завершению ливийского кризиса — это политическое решение при соблюдении эмбарго ЕС и ООН на поставки оружия.
Обязательство поддерживать это эмбарго взяли на себя в январе участники Берлинской конференции по Ливии. Операция IRINI, что по-гречески означает «мир», намечена пока на один год, будет координироваться из Рима и должна способствовать прекращению ливийского вооружённого конфликта, который в последние дни, несмотря на пандемию, вспыхнул с новой силой.
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