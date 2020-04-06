Bloomberg: Франция и Германия обвинили США в «грязной игре» — перекупают медицинские маски

Нехватка масок на фоне пандемии коронавируса приводит к ещё большему росту напряжённости в отношениях между США и Европой, учитывая, что последняя обвиняет американцев в грязной игре — в перекупке их защитного оборудования, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, по словам французских и немецких чиновников, американские конкуренты перебивают их цену буквально на трапе самолёта, платя наличными за поставку в три-четыре раза больше изначальной цены.

Нехватка защитной экипировки, играющей ключевую роль в борьбе с коронавирусом, подливает масла в огонь в отношениях между Европой и США. Местные французские и немецкие чиновники, не называя имён, обвинили американцев в использовании нечестных методов для получения медицинских масок, пишет Bloomberg.



Берлинский министр внутренних дел Андреас Гейзель обвинил США в конфискации 200 тыс. масок, заказанных у американской компании, когда те следовали в место назначения через Бангкок. Французские же чиновники обвинили неназванных американцев в том, что они перебили их цену в попытке перекупить китайские маски, предназначенных для них.

Вместе с тем американское посольство в Париже заявило, что любые домыслы о том, что этим занимается федеральное правительство, «абсолютно не соответствуют действительности». При этом никаких комментариев на этот счёт со стороны Госдепартамента или Белого дома пока не поступало.

«Мы трактуем это как акт современного пиратства, — заявил Гейзель. — Нельзя так поступать со своими трансатлантическими партнёрами. Нельзя, чтобы подобные методы в духе Дикого Запада преобладали, даже во время мирового кризиса».

Учитывая, что каждый день от вируса умирают сотни людей на Западе, подобные инциденты лишь подчёркивают фундаментальное недоверие между Европой и США. Оно рискует подорвать усилия по совместному устранению последствий коронавируса, который фактически остановил мировую экономику.

Более того, подобные подозрения только способствуют точке зрения, гласящей, что каждая страна предоставлена сама своей судьбе. При этом европейцы с большим скепсисом относятся к предложениям помощи со стороны России и Китая, задаваясь вопросом, не придётся ли за неё потом каким-либо образом расплачиваться.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что заказы его страны отменялись по причине мировой нехватки защитной экипировки. Некоторые французские чиновники обвиняют неких американцев в перекупке предназначенных для них товаров.

«Груз у нас забрали американцы, которые перекупили партию, которая предназначалась для нас, — заявила глава столичного региона Валери Пекресс. — Мы платим за доставку авансом, потому что нам нужны маски, в то время американцы без оглядки платят наличными. Разумеется, такой расклад привлекает тех, кто просто пытается нажиться на бедах мира».

Глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер сообщил, что его представителей оттеснили соперники из США, когда чиновники пытались раздобыть масок. «Американцы прямо на трапе самолёта достают наличные и платят в три или четыре раза больше за наши заказы, так что нам и вправду приходится сражаться», — заявил он.