NBC: американские врачи «изнемождены» борьбой с COVID-19

Переполненные больницы и нехватка персонала, несмотря на помощь добровольцев — так NBC News описывает будни американских врачей в городах, больше всего пострадавших от пандемии. Как отмечается в репортаже, сотни медиков сами заразились — и надеются вскоре вернуться на работу с иммунитетом.

Отделение неотложной помощи в «Маунт-Синай», Нью-Йорк. Доктор Мэтью Бай заступает на свою смену.



МЭТЬЮ БАЙ, врач: Вы видите, что все помещения заполнены. Обычно эти коридоры очень опрятные и пустые, а теперь из-за этого повсюду можно видеть пациентов. Работать становится очень трудно.



Беспокоясь за безопасность своей семьи, Бай больше не живёт дома. Он не знает, сколько это продлится.



ШИНА ТЭНИС, медсестра: Это слишком!



Реанимационная медсестра из Бруклина Шина Тэнис документирует собственный изнурительный день.



ШИНА ТЭНИС: 11:15, а я всё ещё в палате с пациентом, провожу диализ, слежу за капельницами и аппаратом ИВЛ. Это нелегко.



Медицинские работники в очагах заражения коронавирусом изнемождены. Сотни сами болеют. Есть опасения по поводу средств защиты и спасительного оборудования, но существует и угроза другой нехватки — нехватки самого персонала.



ТИФФАНИ БАСБИ, медсестра реанимационного отделения: Сегодня у нас не хватало сотрудников. Каждый менеджер нашего отделения, все до единого пришли и помогли, они сделали всё, что в их силах.



Десятки тысяч приходят добровольцами, отвечая на призыв о помощи в Нью-Йорке. Как 32-летняя медсестра Джессика Финк из Нью-Мексико. Она только что начала работать в Нью-Йорке в отделении интенсивной терапии.



ДЖЕССИКА ФИНК, медсестра: У меня есть опыт конкретно в реанимации больных с лёгочными заболеваниями. Так что если кто-то должен помогать, то я.



Заболевшие врачи и медсёстры хотят вернуться на работу — с предполагаемым иммунитетом.



ПРАКАШ ГАТТА, хирург: Будешь чувствовать себя непобедимым. Потому что ты можешь работать с этим кризисом, и никому не придётся волноваться. Что бы ни случилось, мы никогда не работаем из дома. Эта больница, эта профессия, мы на особом положении.



Но и они люди. В конце дня у них почти не остаётся сил.



ШИНА ТЭНИС: 12:19, а я только что припарковала машину, вернувшись со смены. Моё лицо наконец свободно от маски. Я выгляжу так, будто постарела на 20 лет за две недели. Это слишком. Не знаю, сколько ещё я смогу этим заниматься.



Эксперты в области здравоохранения заявляют, что пик пандемии ещё не настал. Просьбы о подкреплении могут зазвучать громче.



Стефани Госк, NBC News, Нью-Йорк.



Дата выхода в эфир 02 апреля 2020 года.