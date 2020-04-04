NBC: американские врачи «изнемождены» борьбой с COVID-19

Переполненные больницы и нехватка персонала, несмотря на помощь добровольцев — так NBC News описывает будни американских врачей в городах, больше всего пострадавших от пандемии. Как отмечается в репортаже, сотни медиков сами заразились — и надеются вскоре вернуться на работу с иммунитетом.
Отделение неотложной помощи в «Маунт-Синай», Нью-Йорк. Доктор Мэтью Бай заступает на свою смену.
МЭТЬЮ БАЙ, врач:Вы видите, что все помещения заполнены. Обычно эти коридоры очень опрятные и пустые, а теперь из-за этого повсюду можно видеть пациентов. Работать становится очень трудно.
Беспокоясь за безопасность своей семьи, Бай больше не живёт дома. Он не знает, сколько это продлится.
ШИНА ТЭНИС, медсестра:Это слишком!
Реанимационная медсестра из Бруклина Шина Тэнис документирует собственный изнурительный день.
ШИНА ТЭНИС: 11:15, а я всё ещё в палате с пациентом, провожу диализ, слежу за капельницами и аппаратом ИВЛ. Это нелегко.
Медицинские работники в очагах заражения коронавирусом изнемождены. Сотни сами болеют. Есть опасения по поводу средств защиты и спасительного оборудования, но существует и угроза другой нехватки — нехватки самого персонала.
ТИФФАНИ БАСБИ, медсестра реанимационного отделения:Сегодня у нас не хватало сотрудников. Каждый менеджер нашего отделения, все до единого пришли и помогли, они сделали всё, что в их силах.
Десятки тысяч приходят добровольцами, отвечая на призыв о помощи в Нью-Йорке. Как 32-летняя медсестра Джессика Финк из Нью-Мексико. Она только что начала работать в Нью-Йорке в отделении интенсивной терапии.
ДЖЕССИКА ФИНК, медсестра:У меня есть опыт конкретно в реанимации больных с лёгочными заболеваниями. Так что если кто-то должен помогать, то я.
Заболевшие врачи и медсёстры хотят вернуться на работу — с предполагаемым иммунитетом.
ПРАКАШ ГАТТА, хирург:Будешь чувствовать себя непобедимым. Потому что ты можешь работать с этим кризисом, и никому не придётся волноваться. Что бы ни случилось, мы никогда не работаем из дома. Эта больница, эта профессия, мы на особом положении.
Но и они люди. В конце дня у них почти не остаётся сил.
ШИНА ТЭНИС: 12:19, а я только что припарковала машину, вернувшись со смены. Моё лицо наконец свободно от маски. Я выгляжу так, будто постарела на 20 лет за две недели. Это слишком. Не знаю, сколько ещё я смогу этим заниматься.
Эксперты в области здравоохранения заявляют, что пик пандемии ещё не настал. Просьбы о подкреплении могут зазвучать громче.
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