MSNBC: «руки в крови» — американская газета обвинила Трампа в неумении сдержать пандемию

США могли бы принять меры против COVID-19 гораздо раньше и локализовать вспышки заболевания, если бы президент Трамп не стремился преуменьшить угрозу из беспокойства за фондовый рынок и за собственное переизбрание, заявила в интервью MSNBC журналистка The Boston Globe. По её словам, развитие ситуации в США — колоссальный провал администрации Белого дома.

Что заставило вас в The (Boston. — ИноТВ) Globe так далеко зайти в формулировках — почему вы прибегли к словам о том, что у него (Трампа. — ИноТВ) «руки в крови»?



БИНА ВЕНКАТАРАМАН, редактор The Boston Globe: Эта формулировка далась нам нелегко. И я благодарю вас за то, что вы процитировали больше Йейтса, чем я могла поместить на странице и в печатной версии.



Но мы на самом деле рассматривали факты. Президент, как вы отметили, пытается по ходу дела переписать историю, используя для этого свои пресс-конференции и выступая с инсинуациями о «тайных запасах» в больницах — так он оправдывается за то, что не снабжает больницы городов и штатов.



Думаю, в то время как он пытается перепрограммировать наши ожидания, так что внезапно ожидаются сотни тысяч смертей и администрация объявляет их мерилом успеха, важно, чтобы мы не воспринимали это как должное и оглянулись на события двухмесячной давности. Тогда в США был зарегистрирован первый случай COVID-19, и президент сказал, что это всего лишь один человек, прибывший из Китая, ничего страшного, это ни к чему не приведёт…



Колоссальный провал по части проведения тестирования. Если сравнить, как США, богатейшая страна мира с самыми передовыми медицинскими учреждениями и исследовательскими центрами, с ведущими учёными мира… Сравните с тем, как Южная Корея и Германия проводили масштабное тестирование, изолировали случаи заболевания, отслеживали контакты, чтобы по-настоящему сдержать эпидемию на своей земле. У США так не получилось.



При эпидемиях и пандемиях всё решают сроки принятия мер. От сроков зависит, будет ли это локализованная вспышка, которую можно взять под контроль за считанные недели, или опустошительная и смертоносная эпидемия, вроде той, которая разворачивается и будет разворачиваться перед нашими глазами в ближайший месяц. Всё потому, что вспышки эпидемий нарастают по экспоненте.



Если бы мы распознали и изолировали ранние случаи заболевания, если бы президент не был так обеспокоен падением фондового рынка в год выборов, если бы он не старался не считать, не проверять пассажиров на борту того круизного судна у Тихоокеанского побережья Калифорнии, потому что ему не хотелось, чтобы наши цифры казались высокими, может быть, нам бы удалось сдержать этот кризис и принять меры гораздо раньше.



Дата выхода в эфир 1 апреля 2020 года.