Fox News: зная о неготовности США к пандемии, власти страны разбрасывались деньгами за рубежом

В 2003-го по 2015 год эксперты неоднократно предупреждали Вашингтон о нехватке медицинских принадлежностей на случай пандемии. Однако, вместо того чтобы позаботиться о своей стране, власти США тратили деньги налогоплательщиков на проекты в Афганистане, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, даже когда COVID-19 уже поразил Америку, руководство направляло маски и халаты в другие страны, а не в собственные штаты.

Знаете, подобный кризис — это как если бы вы подняли камень и увидели, что под ним жило. Это одна из выгод — и один из самых огорчительных аспектов. Мы не хотим забрасывать вас печальными новостями, но вот о чём стоит задуматься. Практически всё в этой эпидемии было невозможно предсказать. Мы не знали, когда она произойдёт, откуда именно, какими будут симптомы, смертность… Мы до сих пор во многом этого не знаем. Мы не знали, какие лекарства будут эффективны, какое оборудование нам потребуется — всё это, по сути, невозможно было знать.



Но одно предсказать было легко. Мы знали, что в какой-то момент пандемия будет. Пандемии были на протяжении всей истории человечества. Пандемию нельзя остановить, к ней можно только подготовиться. Этого-то мы и не сделали.



С 2003-го по 2015 год как минимум 10 различных правительственных докладов предупреждали, что в случае вспышки заболевания — подобной той, что мы переживаем сейчас, — Америка будет страдать от критической нехватки аппаратов ИВЛ. Конгресс, который с восторгом потратит миллионы на бомбардировку Сирии на основании нечёткого видео, снятого на мобильный телефон, даже не пошевелился, чтобы решить эту проблему. Или чтобы убедиться, что у Америки запасены другие важнейшие медицинские принадлежности.



Вы знаете эти истории. В одной из больниц для ветеранов в Майами сотрудникам сказали пользоваться одними и теми же хирургическими масками на протяжении недели. В Нью-Йорке медсёстры использовали мешки для мусора вместо положенной защитной одежды. И везде нехватка известных теперь респираторов N95, столь важных для того, чтобы остановить распространение этой болезни.



Одно дело, если бы Америка изо всех сил инвестировала в нашу систему экстренной медицинской помощи и всё равно была бы нехватка. Мы бы всё это поняли. Но не так всё было на самом деле. Едва ли. Вместо этого наше руководство тратило громадные суммы из ваших налогов на улучшение здравоохранения в странах, которые нас ненавидят.



На первом месте в этом списке, конечно же, Афганистан. Ваше правительство потратило 14,6 миллиона долларов на строительство 100-местной больницы в Гардезе. Это лишь один из миллиона примеров. Но в данном случае после пяти лет работы — пяти лет! — инспекция показала, что больница по-прежнему не была доделана и в ней было много элементарных ошибок, вроде указателей «Выход», направляющих не в ту сторону, и многое другое.



В то же время 37 миллионов ваших долларов пошло на улучшение афганской фармацевтики. В частности — приготовьтесь! — на улучшение управления цепочками поставок. В тот же самый период в докладе конгрессу звучали предупреждения о том, что цепочка поставок фармацевтической продукции в нашей собственной стране находится в опасной зависимости от Китая. В этом мы убедились на своём горьком опыте. А конгресс это игнорировал и продолжал пичкать деньгами Афганистан. Как минимум в паре случаев мы платили за медицинские учреждения, которых вообще никогда не существовало! Их не было! Мошенничество чистой воды. Афганские командиры обогащались, а вас грабили. Но конгресс не прекращал посылать деньги.



И вот ещё что. 12 марта этого года — менее трёх недель тому назад — газета в Нью-Джерси сообщила о «шокирующей» нехватке важнейших медицинских материалов в больницах штата. В разгар пандемии это повергает в ужас. Мы все это знаем. Однако в тот же самый день Агентство США по международному развитию объявило, что посылает 12 тысяч хирургических масок, 12 тысяч хирургических перчаток, 1400 хирургических халатов… не в Нью-Йорк, или Камден, или Джерси-Сити, нет! В Таджикистан. Трудно поверить, но они поступали так много раз. Схожие партии медицинских принадлежностей были направлены в Узбекистан, Таиланд, Лаос, Казахстан, Киргизию. Это не только не в Америке, там даже кризиса-то нет! Во всех перечисленных странах, вместе взятых, сейчас меньше заражений коронавирусом, чем в штате Нью-Джерси.



Но вот что самое поразительное. 7 февраля этого года, когда пандемия уже пришла в Соединённые Штаты, Госдепартамент США объявил, что почти 18 тонн медицинских материалов, включая маски, халаты и респираторы, отправляются в Китай.



Китай. Страна, которая положила начало этому бедствию и усугубила его своей лживостью. Страна, экономика которой, кстати, обгоняет нашу. Эта страна получила 18 тонн американских медицинских материалов. Материалов, в которых мы отчаянно нуждаемся. Вас это шокирует? Не должно бы.



Это сделало наше руководство — те же самые люди, которые разбогатели на китайских деньгах, а потом стали подвергать цензуре всякую критику в адрес китайского правительства. Этим людям не терпится послать ваших детей на какую-нибудь ближневосточную войну, в страну, о которой вы и не слыхали. При этом они совершенно не желают направить военных на охрану наших собственных границ. Это те же самые люди, которые продают гражданство США китайским олигархам, а членам (банды. — ИноТВ) MS-13 предоставляют бесплатное медицинское обслуживание. Сначала всё это выглядело как халатность. А потом приходит понимание, что просто вы им не нравитесь.



Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.