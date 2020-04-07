Euronews: французские врачи надеются, что черви-пескожилы помогут спасти мир от коронавируса

Во французских больницах начинаются эксперименты по применению крови морских червей-пескожилов для лечения пациентов с респираторными заболеваниями, вызванными коронавирусом. Врачи надеются, что это поможет сократить число жертв эпидемии. А в США заражённых пациентов пробуют вылечить переливанием крови от тех, кто уже переболел, передаёт Euronews.

В Бретани на северо-западе Франции, возможно, найден союзник в борьбе с COVID-19. Речь идёт о морском пескожиле, черве с исключительными свойствами. Его гемоглобин близок к человеческому, но способен переносить гораздо больше кислорода. То, что пескожилы выживают и на суше, и в воде, заметил учёный-биолог Франк Заль.

ФРАНК ЗАЛЬ, гендиректор Hemarina: Червь сопротивляется большому числу физико-химических факторов. Пескожил дышит только в море. В песке он перестаёт дышать на целых шесть часов. Так я обнаружил вещество, которое является маленьким «кислородным баллоном», позволяющим червю продержаться шесть часов до следующего прилива.

Две французские больницы проведут эксперименты по применению крови морских пескожилов для лечения пациентов, страдающих респираторными заболеваниями, вызванными коронавирусом.

Способы лечения COVID-19 пытаются найти учёные во всем мире. Тиффани Пинкни выздоровела — и она надеется, что в её крови есть нечто, что поможет другим больным. По словам Брюса Сэйкисса, американского врача из Центра переливания крови, человек, переболевший COVID-19, может быть донором.

БРЮС СЭЙКИСС, врач: Одного забора крови достаточно для того, чтобы помочь четырём пациентам.

Плазма крови тех, кто выздоровел, содержит антитела, которые выработал их организм и которые могли бы помочь пациентам в острой фазе заболевания победить в борьбе с вирусом.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2020 года.