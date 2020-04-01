Le Monde: коронавирус привёл к расцвету телемедицины во Франции, но не все врачи этому рады

Эпидемия COVID-19 заставила французов перенести поход к врачу в интернет: крупнейшие платформы для медицинских онлайн-консультаций в марте зафиксировали резкий приток новых пользователей. Однако многие врачи отмечают, что им сложно провести все необходимые обследования и поставить верный диагноз дистанционно.

Во Франции резко возросло количество дистанционных медицинских консультаций: согласно данным медицинского страхования, если в феврале их было только 40 тыс., то с 1 по 28 марта провели уже 601 тыс., пишет Le Monde. Причиной этому, конечно, послужила эпидемия коронавируса и карантин, а также изменения в покрытии расходов Фондом социального страхования, введённые с 10 марта. Теперь для того, чтобы страховка покрыла оплату онлайн-консультации, пациенту не надо приходить на приём к врачу по крайней мере один раз за год и обращаться к лечащему врачу с симптомами COVID-19: вся телемедицина стала бесплатной.

По информации издания, количество обращений на одной из главных медицинских платформ Doctolib подскочило после того, как 5 марта компания предоставила возможность бесплатно получить видеоконсультацию у 80 тыс. врачей, которые зарегистрированы на сайте, а также у больниц и клиник. Такая же тенденция наблюдается на другой платформе MédecinDirect, которая нанимает врачей: по словам директора по медицинской части, активность на сайте увеличивалась в четыре или даже пять раз в некоторые дни.

Как признаётся врач общей практики Ксавье Жеанти из Парижа, сначала ни ему, ни пациентам не было удобно так общаться. Впервые он прибегнул к такой практике во время забастовок в декабре 2019 года, а теперь даёт уже по 20 видеоконсультаций в день, половина из которых — для пациентов с коронавирусом. Жеанти считает платформу Doctolib полезным изобретением, которое хорошо работает, однако, как и многие его коллеги, не может не указать на очевидные недостатки: нельзя провести клиническое обследование пациента, пальпацию живота, прослушивание лёгких, измерение давления. Врачу пришлось принять одного из больных дома, соблюдая все правила безопасности, потому что тот жаловался на одышку, а правильно вычислить частоту дыхания на расстоянии представлялось невозможным.

Албан Тирион, врач общей практики из города Сент-Савин, изначально был настроен негативно, и опыт только подтвердил его опасения: первый же запросивший онлайн-консультацию страдал от звона в ушах, но на расстоянии было невозможно ни померить у него давление, ни обследовать ухо. Тририону пришлось назначить лечение симптомов и пригласить на личный приём, если состояние больного не улучшится. Следующие консультации были не лучше: у одного пациента не было смартфона, другой жил в деревне с плохим интернетом. «Мне это не подходит при моём способе вести медицинскую практику», — поделился Албан Тирион своими наблюдениями с французской газетой, объяснив, что он сторонник «старой школы», которому нужно видеть своего пациента.

Другие врачи беспокоятся, что всеобщее увлечение телемедициной может нанести вред больным не только COVID-19, но и другими болезнями. Терапевт из Нанта Ксавье Марк-Тюдор не понимает, как можно определить начало лёгочной инфекции, не прослушав лёгкие, или определить тяжесть заболевания без анализа содержания кислорода и давления. По его словам, сейчас пациенты боятся посещать кабинет врача, как будто там, несмотря на крайние профилактические меры, их поджидает вирус — иногда приходится убеждать их прийти на приём. Также Марк-Тюдор и многие другие врачи предупреждают, что многие из тех, кто не болен коронавирусом, переносят свои визиты к врачу на более поздний срок, что может быть опасно для их здоровья.

Между тем консультации на расстоянии позволяют некоторым специалистам вести необходимое наблюдение за течением болезни. Так, ревматолог из Парижского региона, который заразился COVID-19 и не может принимать больных, смог провести экстренную диагностику и отправить одного из своих пациентов на операцию, которая, возможно, спасла ему палец. В больницах также отметили, что телемедицина стала решением острой проблемы: по словам врача скорой помощи из Лилля, она позволяет отфильтровывать пациентов, чтобы приезжать только в случае необходимости. В его больнице четыре бокса сразу были переоборудованы в залы для дистанционных консультаций. Как признался врач в интервью Le Monde, в контексте эпидемии все очень довольны возможностью наблюдать за пациентами в безопасности.