Корабль ВМС в бухте и мобильный госпиталь в Центральном парке — NBC рассказал, как Нью-Йорк справляется с коронавирусом

Власти и службы здравоохранения Нью-Йорка, очага COVID-19 в США, усиленно работают, чтобы взять под контроль распространение болезни и оказать помощь заражённым. Как сообщает NBC News, в город был направлен госпитальный корабль ВМС, в знаменитом Центральном парке развёрнута мобильная больница и штат призывает на помощь медработников со всей страны.

Зрелище было величественным: статуя Свободы приветствует корабль ВМС USNS Comfort. Правда, наблюдающие люди в толпе совсем позабыли про соблюдение дистанции. Военное госпитальное судно пришвартовалось к одному из причалов в Нью-Йоркской бухте, его задача — оказать столь необходимую поддержку специалистам, брошенным на передовую борьбы с коронавирусом.

ЭМИ ПЭЧОЛК, медсестра отделения неотложной хирургии Больницы при Университете Стоуни-Брук: Все описывают отделения интенсивной терапии как зоны боевых действий, и они действительно так выглядят.

Сегодня стремительная борьба с коронавирусом в Нью-Йорке, очаге эпидемии в США, и его округе набирает всё больше оборотов: активисты благотворительных фондов оперативно возводят полевой госпиталь в знаменитом Центральном парке.

АКТИВИСТ: Это один из самых невероятных проектов, которые у нас когда-либо были.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС, корреспондент NBC: Здесь есть аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые могут помочь спасти жизни, и 68 больничных коек — лишь малая часть из того, что, по словам местных властей, в общей сложности понадобится городу.

Тем временем президент Дональд Трамп утверждает, что власти Нью-Йорка запрашивают чересчур много масок.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Что-то не так, и вам, как журналистам, следовало бы этим заняться. Куда деваются все эти маски? Их выносят через «запасный выход»?

Вот как на это ответил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Если он хочет выступать с обвинениями, пусть выступает. Правда, понятия не имею, к чему он клонит.

Долгие часы работы и связанные с ней высокие риски оказывают своё воздействие.

АЛЕКС ФОРТЕНКО, врач неотложной помощи: Я привык иметь возможность обнять её, держать за руку, когда мы идём по улице, забрать сына из детского сада…

Доктору Алексу Фортенко нелегко даётся не только сменный график — чтобы защитить свою семью, ему пришлось переехать в съёмную квартиру.

ХЕЛЕНА ДЕА БАЛА, писатель, супруга Алекса Фортенко: Я заплакала, потому что мы обсуждали, какой тяжёлый у него был день. Я сразу же захотела подойти к нему, обнять, утешить, захотела, чтобы он меня успокоил, но этого попросту нельзя сделать.

В этом доме престарелых в Нью-Джерси умерло восемь человек.

ДОЧЬ РАМОНА ОСОРИО: Он не должен был так умереть, да никто не должен.

Рамону Осорио было 63 года. Как рассказывают его дети, на прошлой неделе он умер от COVID-19 в Больнице Элмхёрст в Куинсе.

Как вы думаете, если бы в больнице было больше ресурсов, ваш отец был бы сейчас жив?

СЫН РАМОНА ОСОРИО: Да.

ДОЧЬ РАМОНА ОСОРИО: Наверняка, да.

За растущим числом жертв коронавируса для многих семей стоят слова прощания, которые им не удалось лично передать своим близким.

У этого бюро ритуальных услуг в Нью-Йорке работы сейчас очень много. Этим вечером здесь Роберт Луго скорбит по своей бабушке, которой пришлось уйти в одиночестве.

РОБЕРТ ЛУГО, житель Нью-Йорка: Моя бабушка умерла в одиночестве. Одна. Нам даже не разрешили с ней попрощаться. Я понимаю, что это правила, но она ведь была там, в больнице, всего в нескольких метрах от нас. И мы не могли даже увидеть её, поговорить с ней.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС: Сегодня мы также узнали, что в Нью-Йорке из-за коронавируса погиб первый ребёнок. Власти не разглашают его или её возраст, но уточняют, что у этого ребёнка были и другие проблемы со здоровьем — как и у подавляющего большинства людей, умерших от COVID-19.

Губернатор Куомо обратился к медработникам по всей стране с просьбой прийти на помощь.

Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.