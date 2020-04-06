Times: мы пойдём другим путём — в борьбе с COVID-19 Швеция сделала ставку на групповой иммунитет

В борьбе с коронавирусом Швеция решила пойти другим путём: отказавшись от введения жёсткого режима изоляции, власти этой страны позволяют болезни медленно распространяться по стране, чтобы шведы приобрели против этой болезни групповой иммунитет, пишет The Times. Как отмечает газета, по замыслу, когда количество заражённых достигнет 60% от населения страны, Швеция окажется в безопасности, избежав при этом резкого всплеска инфекционных заболеваний осенью, к которому приведёт карантин.

В винном баре неподалёку от реки Ниссан в Западной Швеции Сюзанна Андерссон и её подруга Канита Дагард начали пятничный вечер, заказав по бокалу шампанского. Был предобеденный час, и по всему городу Хальмстаду бары и рестораны — в которых, правда, было тише, чем обычно — начали наполняться зажиточными посетителями, стремящимися вкусить даров моря или суши. Андерссон, которая занимается бизнесом, также собиралась в кино со своим мужем, пишет The Times.

«Я не беспокоюсь, — сообщила она. — Мы не устраиваем больших вечеринок или чего-то подобного, но завтра мы собираемся в ресторан на семейный ужин».

Швеция, отмечает издание, — это исключение в плане борьбы с коронавирусом, так как она отказалась ввести национальный режим изоляции. Вместо этого шведские власти позволили вирусу медленно распространяться среди здорового населения, параллельно защищая уязвимые группы. По имеющимся данным, в Швеции зафиксировано более 6 тыс. случаев COVID-19 при 373 смертях.

Тем не менее шведские ведущие научные эксперты полагают, что конец эпидемии — или, по крайней мере, начало конца, — уже близко. Один математик, который тесно сотрудничает с государством, прогнозирует, что к середине мая коронавирусом заразится 60% населения. Однако шведы полагают, что это неплохо. Напротив, это будет означать, что страна получит групповой иммунитет, и всё начнёт возвращаться на круги своя.

«Все страны пытаются действовать так, как лучше для них. Мы жили в Париже, так что мы знаем, что там всё немного по-другому: может быть, ограничения пойдут им на пользу больше, — отметила Андерссон. — У нас в Швеции другой менталитет. Мы слушаем своё правительство и доверяем ему».

В Великобритании сама мысль о том, что в погоне за групповым иммунитетом будут гибнуть люди, а система здравоохранения окажется под мощным давлением, спровоцировала общественную реакцию, которая заставила Бориса Джонсона полностью изменить стратегию борьбы с коронавирусом. Шведы же относятся к такой затее с оптимизмом. Согласно данным опроса YouGov, в котором приняли участие представители 26 стран, именно они меньше всего боятся подхватить коронавирус.

Данная стратегия во многом зависит от доверия к правительству и, в частности, аполитичному ведомству здравоохранения, которое возглавляет борьбу с болезнью. Лицом этой службы стал главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелль. К удивлению многих, его неряшливая одежда в сочетании с его спокойным поведением на пресс-конференция сделали его кем-то вроде шведской рок-звезды.

«Он очень хорош. Он лучше нашего премьер-министра. Он, вроде как, наш герой, — считает 49-летняя Дагард. — Мне также нравится, что он не юлит и не пытается стать популярным».

По Гётеборгу расклеены постеры со словами поддержки в адрес Тегнелля, а журнал мужской моды напечатал шуточный мануал о том, как следует одеваться по его примеру: бордовый джемпер, мятые брюки и кривой воротничок. Один обозреватель с обожанием написал в газете Expressen, что Тегнелль играет в шахматы со смертью*.

Сам же Тегнелль, который всю жизнь боролся с болезнями вроде эболы в Конго, явно оказался не готов к такому неожиданному повороту событий. «Мне кажется, что это первый раз в истории, когда главный эпидемиолог становится знаменитым, — отметил он. — Я всего лишь пытаюсь думать, что доверие людей к нашей работе — это хорошо».

Люди и впрямь доверяют шведскому агентству. По данным одного опроса, около трёх четвертей шведов, по крайней мере, в высокой степени уверено, что власти принимают все меры, необходимые для борьбы с вирусом. Тем не менее, не совсем ясно, сэкономит ли жизни отказ от режима изоляции в долгосрочной перспективе. Если верить исследованию учёных Гарвардского университета, жёсткое социальное дистанцирование может привести к резкому взлёту количества инфекционных заболеваний осенью, который нанесёт больше ущерба, чем если бы власти вообще сидели, сложа руки.

Однако шведскую модель поддерживают далеко не все. Тегнелль и его агентство подверглось жёсткой критике со стороны учёных, которые не считают такое попустительство лучшей тактикой. «Их курс — это делать мало и делать слишком поздно, — заявил профессор математической статистики в Техническом университете Чалмерса Хольгер Рутцен. — Мне кажется, что лучше время от времени перерабатывать, чтобы две недели спустя можно было всё вернуть, как было, если это будет нужно».

Учёные на данный момент не знают, сколько конкретно шведов подхватили коронавирус. Профессор математики в Стокгольмском университете Том Бриттон занимается моделированием распространения болезни. «Полагаю, что сейчас заражено около 10% населения, — сообщил он. — Больше всего заразится в этом месяце, в апреле. Но сколько именно будет зависеть от наших действий. Но если мои догадки подтвердятся, то к концу апреля может заразиться около половины населения».

К середине мая, по расчётам Бриттона, коронавирус может быть уже у 60% шведов — именно с этой цифры начинает действовать групповой иммунитет. «Преимущество группового иммунитета в том, что когда он появляется, страна уже в безопасности, — пояснил учёный. — Но недостаток в том, что страна заражается, и если это произойдёт слишком быстро, то больницы не справятся. По моему мнению, лучше его притормаживать, чем останавливать».

*Аллюзия на фильм «Седьмая печать» И. Бергмана (прим. ИноТВ).