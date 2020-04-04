ORF: российские компании опасаются «долгих выходных» Путина

Помимо карантина на российскую экономику сейчас одновременно приходятся несколько тяжёлых ударов, сообщает ORF. Низкая цена не нефть, слабый рубль, последствия длящегося уже шесть лет кризиса — всё это усугубляет ситуация в стране. И многие компании бьют тревогу. Они опасаются, что могут не пережить пандемию, рассказывает корреспондент австрийского телеканала Карола Шнайдер.

С какой целью Владимир Путин ужесточил меры (по соблюдению каратина. — ИноТВ)? Обсудим этот вопрос с нашим российским корреспондентом Каролой Шнайдер. Спасение людских жизней важнее больших экономических потерь, постоянно подчёркивает российское руководство. Но насколько большие эти потери? И как долго экономика сможет продержаться?

КАРОЛА ШНАЙДЕР, российский корреспондент ORF: Потери будут очень большие. В России есть экономисты, которые предрекают рецессию уже в этом году. Нужно понимать, что на российскую экономику сейчас одновременно приходятся несколько тяжёлых ударов. С одной стороны, это низкая цена на нефть, а бюджет России зависит от неё. Недавно обрушился рубль. К тому же российская экономика итак ослаблена из-за кризиса, длящегося шесть лет.

Это касается и мер по сдерживанию коронавируса, этих многонедельных выходных, о которых объявил президент Путин. Они могут помочь в ограничении социальных контактов, но для многих малых и средних предприятий, которые теперь простаивают и дальше платят деньги свои работникам, это очень большая нагрузка. В России государство не оказывает кратковременной помощи трудящимся. Зарплаты выплачивают сами предприятия. И многие компании бьют тревогу. Они говорят, что не смогут пережить кризис.

Российские власти также принимают меры для того, чтобы помочь наиболее пострадавшим сферам экономики, например, авиации или туризму. Но по сравнению с другими странами они помогают намного меньше.

Нарушения карантина в России жёстко наказываются: могут и в тюрьму посадить. Но как осуществляется контроль?

КАРОЛА ШНАЙДЕР: В этом вопросе Россия — и главным образом столица Москва — делают ставку на самые современные технологии. Ещё до эпидемии коронавируса в городе были установлены почти 2000 камер. А теперь власти собираются с помощью самого современного программного обеспечения для распознавания лиц отслеживать, кто куда ходит, и кто, возможно, нарушает комендантский час или карантин. Уже назначены штрафы для тех, кого засекут камеры, распознающие лица.

В то же время российские власти планируют создать систему, которая с помощью данных геолокациии на мобильных телефонах позволит найти людей, контактировавших с заражёнными коронавирусом. Также власти подумывают о том, чтобы ввести в Москве систему смс-оповещения или отправки кодов. Людям, которые хотят выйти из дома, нужно будет получить электронный код или смс. Но пока что такой системы нет.

Население России практически не протестует против таких технологий наблюдения. Зато это делают активисты по защите персональных данных. Они утверждают, что для российских властей эпидемия коронавируса — это удобный повод ввести системы слежки, которые итак были запланированы. И когда эпидемия закончится, эти системы никуда не денутся.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2020 года.