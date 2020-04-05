DE: «объединиться в надежде» — Елизавета II выступит с экстренным обращением к нации на фоне пандемии

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Onet: включение Северной Македонии в НАТО стало для России «щелчком по носу» — но она этого так не оставит Onet
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SRF: в сложные времена карантина москвичам повезло с мэром SRF
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Пять человек погибли в результате стрельбы в доме в Рязанской области
В жилом доме в посёлке Елантьевка Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Подозреваемый задержан, сообщили в региональном МВД России.
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Умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас
Бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас скончался в больнице США в возрасте 76 лет, сообщает издание Tribuna.
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Трамп допустил приостановку внутренних авиарейсов из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп допустил, что внутреннее авиасообщение может быть остановлено со штатами, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
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Опубликовано видео с задержанным на Патриарших прудах
Опубликовано видео с реакцией москвича Иисуса Воробьёва на своё задержание на Патриарших прудах во время прогулки с собакой за невыполнение требований полиции.
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Мамаев: на днях приснилось, что я опять попал в колонию
Футболист «Ростова» Павел Мамаев заявил, что ему до сих пор снится тюрьма.
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Украинский футболист Калиниченко потребовал приостановить чемпионат Белоруссии
Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу.
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В УЕФА сохраняют надежду на завершение еврокубкового сезона до 3 августа 2020 года
Президент УЕФА Александр Чеферин заявил о том, что розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2019/20 должны быть завершены не позднее 3 августа текущего года.
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В Орехово-Зуеве завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва
В подмосковном Орехово-Зуеве завершились аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в МЧС России.
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Кубок Европы по дзюдо в России отменён из-за коронавируса
Кубок Европы по дзюдо, который должен был пройти 16—17 мая в Оренбурге, отменён.
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В МВД объяснили задержание выгуливавшего собаку мужчины в Москве
Мужчину, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах, задержали за невыполнение законных требований полиции, сообщили в столичном главке МВД России.
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Сербского футболиста, которым интересовался «Локо», арестовали в Белграде за нарушение карантина
Футболист сборной Сербии Александар Прийович был арестован в Белграде за нарушение комендантского часа.
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Трамп заявил о намерении привлечь больше военных для борьбы с COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти направят дополнительно тысячи военных для помощи американским штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Медведева снялась для журнала в образе Сейлор Мун
Серебряная призёрка Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева снялась для японского журнала Number Plus.
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Экс-главу «Метростроя» арестовали по новому делу о растрате
Бывший глава ОАО «Метрострой» Николай Александров по решению Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга заключён под стражу в рамках расследования нового уголовного дела о растрате.
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Фигуристка Синицина обрадовала фанатов фотографией в купальнике
24-летняя фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в дуэте с Никитой Кацалаповым, поделилась с подписчиками откровенным снимком.
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Футболист ЦСКА Бийол подарил словенцам респираторные маски
Футболист московского ЦСКА Яка Бийол, а также хоккеист Роберт Кристан и игрок НБА Лука Дончич сделали пожертвование для борьбы с пандемией коронавируса в Словении.
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Трамп ожидает роста числа жертв коронавируса в США в ближайшую неделю
Американский лидер Дональд Трамп ожидает, что в текущую и следующую недели многие граждане США умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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На Украине выявили 129 новых случаев коронавируса
На Украине выявили 129 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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Мальчик попросил отца подстричь его под Роналду и получил чуб, как у Роналдо на ЧМ-2002
Курьёзный случай произошёл в одной из семей в Великобритании.
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Российские дипломаты собирают средства для застрявших в США россиян
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты собирают средства для помощи россиянам, которые не смогли вылететь на родину из-за мер, принятых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Украинец Зозуля помог больнице Альбасете и вновь подвергся оскорблениям
Украинский футболист Роман Зозуля, выступающий в Испании за «Альбасете», приобрёл специализированную кровать для госпиталя одноимённого города, в котором базируется этот клуб.
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Чемпионка ОИ Мамун призналась, что видео с шашлыками во время карантина ранило её сердце
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро — 2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун подвергла критике россиян, которые массово отправились в парки жарить шашлыки после призыва российских властей оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Белоруссии продлили школьные каникулы
Власти Белоруссии приняли решение о продлении школьных каникул в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 11 апреля.
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Игрок «Зенита» Барриос купил 500 продуктовых наборов для жителей Картахены
Колумбийский легионер петербургского «Зенита» Вильмар Барриос оказал помощь населению Картахены, в которой он родился.
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Число умерших от коронавируса во Франции превысило 7500
От коронавирусной инфекции COVID-19 во Франции скончались более 7,5 тыс. человек.
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Слуцкий планирует похудеть на 10 кг во время карантина
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил о намерении похудеть.
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Число случаев заражения коронавирусом в США почти достигло 300 тысяч
В Соединённых Штатах число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 297 575.
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Лукашенко рассказал, почему Белоруссия не останавливает спортивные соревнования
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не приостанавливает спортивные соревнования в период пандемии коронавируса.
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Лукашенко отметился голевой передачей в победном матче команды президента Белоруссии
Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко победила сборную Минской области в первом матче финальной серии 13-х республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба.
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Азербайджан закрывает границы из-за COVID-19
Оперативный штаб при кабмине Азербайджана заявил, что власти приняли решение закрыть границы страны из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Игнашевич показал, чем занимается на карантине из-за коронавируса
Тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич показал, как проводит дни на карантине.
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Два пациента c коронавирусом скончались в Москве
Московский штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сообщил о смерти двух пациентов с положительными тестами на коронавирус.
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Карасёв разочарован итогами сезона Единой лиги ВТБ
Атакующий защитник подмосковных «Химок» Сергей Карасёв прокомментировал решение о досрочном завершении сезона Единой лиги ВТБ без определения чемпиона.
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Число умерших от коронавируса в Турции превысило 500
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране увеличилось с 425 до 501.
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Текстильные производства России начали заниматься выпуском медмасок
Российские текстильные и швейные предприятия активно переходят на пошив медицинских масок и комбинезонов. В среднем на такой переход фабрике требуется около недели.
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Уэббер сомневается, что «Формула-1» сумеет стартовать в июле
Экс-пилот «Формулы-1» Марк Уэббер считает, что у руководства автогонок невысокие шансы организовать старт сезона в июле.
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Число погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуеве возросло до трёх
В пресс-службе МЧС России сообщили, что число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось до трёх. В результате произошедшего погибли две женщины и один мужчина.
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Слуцкий поделился впечатлениями от жизни в Казани
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что ему очень нравится жизнь в Казани.
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Журналист Красовский выпустил фильм о врачах больницы в Коммунарке
Журналист Антон Красовский выпустил фильм о врачах, работающих в 40-й московской больнице в Коммунарке. Именно в данном медицинском учреждении в настоящий момент находятся на лечении пациенты, у которых зафиксировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Повторный тест Дибалы показал наличие коронавируса
Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала пока не вылечился от коронавируса.
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В Приморском крае спасатели ищут заблудившуюся во время метели группу
Четыре человека потерялись недалеко от озера Ханка в Приморском крае во время метели. На их поиски выдвинулась группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
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Кокорин рассказал, что мечтает играть за «Барселону»
Форвард ФК «Сочи» Александр Кокорин рассказал, за какой европейский клуб он мечтает играть.
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США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии
Официальные лица США и Канады ведут переговоры о возможности введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии.
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Трамп проведёт встречу с крупнейшими спортивными функционерами США
Президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с комиссарами НБА, НХЛ, НФЛ и MLS, а также с руководством NASCAR.
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UFC предложили провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Белоруссии
Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков заявил, что его организация предложила Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) провести турнир UFC 249 в Минске.
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Собянин оценил отношение предприятий Москвы к мерам против COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил то, как предприятия столицы отнеслись к ограничительным мерам, принятым из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Хабилов: неужели Нурмагомедов должен сам искать место для боя с Фергюсоном
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов поделился мнением о ситуации, сложившейся вокруг отмены боя чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.
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Египет направил в Италию два самолёта с медпомощью
Египет направил в Италию два военно-транспортных самолёта с медицинской помощью, предназначенной для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Кокорин признался, что интересовался чемпионатом Белоруссии
Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», в шутку заявил о том, что размышляет на предмет выступлений в чемпионате Белоруссии.
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Авиакомпания «Россия» сократила количество рейсов на Дальний Восток
Авиакомпания «Россия» сократила количество рейсов в города Дальнего Востока до 1 мая.