MSNBC: американский вирусолог рассказал, как защититься от коронавируса

Чтобы заразиться COVID-19, нужен прямой контакт с больным человеком или с заражёнными предметами, поэтому соблюдение простых правил гигиены существенно повысит шансы остаться здоровым, заявил в эфире MSNBC вирусолог-эпидемиолог Джозеф Фэйр. Людям с ослабленным иммунитетом Фэйр, однако, рекомендовал отказаться от путешествий и посещения массовых мероприятий.
Как людям следует себя вести, как сейчас следует жить, учитывая то, что нам на данный момент известно?
ДЖОЗЕФ ФЭЙР, вирусолог-эпидемиолог: Подавляющему большинству американцев сейчас следует сохранять спокойствие и продолжать жить нормальной жизнью. Нам всем следует повысить заботу об общественном здоровье и гигиене. Так что очень тщательно мойте руки, обращайте внимание на то, к каким поверхностям прикасаетесь: к кнопкам лифта, поручням в метро... Вы об этом уже упомянули. Вытирайте свои сиденья и откидные столики в самолётах. Когда выходите из санузла, сохраняйте физический барьер между собой и…
При всём при этом, если вы в числе тех, кто уязвим, если у вас ослаблен иммунитет или вы в группе высокого риска, лучше всего без необходимости не посещать массовые мероприятия и не путешествовать.
Я знаю, что вы не экономист, но когда, как сегодня, United Airlines объявляет 10-процентное сокращение внутренних рейсов и 20-процентное сокращение международных… Они предлагают своим сотрудникам добровольно уйти в неоплачиваемый отпуск и собираются припарковать много самолётов. Публика это слышит.
ДЖОЗЕФ ФЭЙР: Конечно.
И это значит, что теперь больше людей будет загнано в людные самолёты, где вирус, по сообщениям Центра по контролю и профилактике заболеваний, может жить на откидном столике 24 часа. Это будет внушать беспокойство.
ДЖОЗЕФ ФЭЙР: Это будет внушать беспокойство, но мы можем принять определённые меры. Например, каждый раз, когда вы выходите из самолёта, там наводят уборку. Но уборка ещё не означает дезинфекцию.
Да.
ДЖОЗЕФ ФЭЙР: Однако это очень простая мера, очень дешёвая. Просто добавить немного дезинфицирующего средства и протереть эти откидные столики, кресла и санузлы. Это сильно повысит наши шансы на безопасность в самолёте.
Вирус не распространяется через вентиляцию, не распространяется по воздуху. То есть нужен прямой контакт с вирусом. Либо через кашель или чихание, когда (мокрота. — ИноТВ) попадает на ваш рот, нос или лицо, либо через так называемые фомиты — например, ваш откидной столик, к которому вы прикасаетесь, а вирус на нём ещё жив. Потом вы прикасаетесь к лицу и заражаете себя.
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