Mainichi: за помощь Китаю в борьбе с коронавирусом основатель Alibaba направил Японии 1 млн масок

Один из самых известных китайских предпринимателей Джек Ма направил Японии 1 млн медицинских масок на помощь в борьбе с коронавирусом, пишет Mainichi Shimbun. Как отмечает издание, таким образом Поднебесная благодарит Японию за поддержку в трудный час, когда сам Китай столкнулся с острой нехваткой «медицинских ресурсов».
Фонд Джека Ма, китайского миллиардера и основателя Alibaba Group, передал Японии 1 млн медицинских масок, чтобы помочь Токио предотвратить распространение коронавируса, сообщает Mainichi Shimbun.
Как отмечает издание, этот шаг со стороны «магната электронной коммерции» Поднебесной в какой-то мере можно рассматривать как способ для Китая отблагодарить Японию за её поддержку в кризис здравоохранения. Ма часто приезжает в Японию с лекциями, а также на встречи с местными предпринимателями.
«Японский народ поддержал Китай, направив ему несколько поставок таких вещей, как маски и защитные костюмы, в период, когда наша страна особенно нуждалась в медицинских ресурсах», — прокомментировал Джек Ма.
Как отмечает Mainichi Shimbun, подаренные китайской стороной маски обычным японцам не достанутся — их получат столкнувшиеся с нехваткой медицинские учреждения, которые будут определены Министерством здравоохранения, труда и благосостояния и прочими организациями.
Кроме того, 29 февраля посольство КНР в Японии объявило, что и оно предоставит соседнему государству 100 тыс. масок, 5 тыс. защитных костюмов и специальные наборы для диагностики коронавируса.
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