Корреспондент: украинцы с Diamond Princess решили не эвакуироваться на родину

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03:00 В Россотрудничестве рассказали о мерах привлечения зарубежной молодёжи в Россию Начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов рассказал о мерах привлечения зарубежной молодёжи в Россию.

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03:00 Эксперт оценил возможность перехода банков на электронные договоры с клиентами Доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов оценил возможность перехода банков на электронные договоры с клиентами.

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03:00 Балахничёв о скандале с Фарой: у любой организации, выступающей за санкции к России, можно много чего найти Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал обвинение в адрес британского легкоатлета Мо Фары в употреблении допинга.

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03:00 В Башкирии чиновник нецензурно обругал посетителя Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на пришедшего к нему на приём местного жителя.

03:00 СМИ: «Челси» заинтересован в приобретении голкипера «Атлетико» Облака Лондонский «Челси» выражает заинтересованность в трансфере голкипера мадридского «Атлетико» и сборной Словении по футболу Яна Облака.

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