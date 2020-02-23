Spiegel: Австралия приплатит китайским студентам, чтобы они возвращались на учёбу через третьи страны

Из-за коронавируса въехать в Австралию из Китая можно только через третьи страны, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Чтобы простимулировать студентов из Поднебесной к возвращению на учёбу в Австралию, один из университетов решил поддержать их финансовыми выплатами в 1500 австралийских долларов. Условие только одно: перед продолжением обучения китайские студенты должны пробыть на территории другой страны не менее двух недель.

Из страха перед коронавирусом один из ведущих университетов Австралии решил сделать своим студентам из Китая необычное предложение, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Университет Западного Сиднея намерен выплатить им по 1500 австралийских долларов, то есть, примерно по €900, если они будут въезжать в Австралию через третьи страны и при этом задержатся там на 14 дней, прежде чем снова вернутся к обучению в высшем учебном заведении.

Как напоминает издание, с 1 февраля в Австралии действует общее правило: иностранцы больше не могут напрямую въезжать в страну непосредственно с китайской территории.

Таким образом австралийское правительство надеется воспрепятствовать распространению коронавируса в стране. В четверг запрет на въезд был продлён по меньшей мере до 29 февраля. Студенты могут въехать в страну, если перед этим две недели пробудут за пределами Китая.

Коронавирус впервые появился в Поднебесной в конце прошлого года, отмечается в статье. С тех пор им заразились десятки тысяч людей в Китае, более 2 тыс. погибло. В других странах также зафиксировано множество случаев заражения коронавирусом.

«Наши студенты непременно хотят поехать в Австралию и как можно скорее начать новый академический год», — сообщила официальный представитель Университета Западного Сиднея. По её словам, университет понимает, что при въезде через третьи страны возникают дополнительные расходы, поэтому в поддержку учащимся предлагается однократная выплата денежных средств.

По версии издания, за этим также может скрываться беспокойство по поводу того, что тысячи студентов из Китая могут вообще не пожелать вернуться к учёбе в Австралии из-за ужесточившихся правил въезда. Иностранные студенты, в том числе и большое число китайцев, приносят Австралии немалую экономическую прибыль, отмечает немецкий журнал.

Из восьми крупных австралийских университетов, в которых обучаются около 105 тыс. студентов из Китая, за последнюю неделю звучали сообщения о том, что запрет на въезд из-за коронавируса обойдётся экономике более чем в 1 млрд австралийских долларов. Вдобавок, если китайские студенты не вернутся в свои австралийские университеты, тысячи рабочих мест окажутся под угрозой, пишет Der Spiegel.

Из-за запрета на въезд и возможного экономического ущерба премьер-министр Скотт Моррисон оказался под сильным политическим давлением. Согласно его заявлению, его правительство работает над тем, чтобы снизить негативные последствия — однако не за счёт денежных вливаний на нужды высших учебных заведений. «Мы работаем над собственными идеями в сфере образования, — сказал Моррисон. — Но не будем забывать о том, что наши университеты хорошо оснащены в финансовом плане».