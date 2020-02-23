Le Parisien: лекарство от коронавируса появится через несколько месяцев — если ещё будет нужно

Спустя несколько дней надежд на замедление темпов распространения коронавирусной инфекции, количество заболевших снова начало расти, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, некоторые специалисты ждут второго пика эпидемии по аналогии с атипичной пневмонией, бушевавшей в мире в 2003 году. Но хотя лекарство от заболевания может появиться уже через несколько месяцев, эпидемия может не продлиться так долго, уточняет газета.

«Надежда длилась недолго», пишет Le Parisien о недавнем снижении числа новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Как передаёт издание, в пятницу эта цифра снова начала расти. По последним данным, от новой инфекции погибло уже более 2250 человек, большинство — в Китае, где сегодня насчитывается 77 тыс. заражённых.

При этом, хотя эпидению удалось локализовать в провинции Хубэй, где «под колпаком» уже почти месяц живут около 56 млн человек, в Китае возникли вторичные вспышки. Сообщается о десятках случаев заражения в двух больницах в Пекине, расположенном в тысяче километров от очага инфекции, и о более 500 случаях заболевания в тюрьмах по всей стране. В Южной Корее число заболевших в пятницу выросло почти вдвое: вирус обнаружен у 200 человек, 120 из которых — члены христианской секты.

Тем временем Япония подвергается критике со стороны международного сообщества за выбранный способ урегулирования кризиса на круизном лайнере «Diamond Princess», где вирус распространяется среди пассажиров как «лесной пожар», а путешественники, удерживаемые властями на борту, живут в сомнительных условиях.

В Италии как минимум в девяти городах Ломбардии и одном городе Венето на неделю закрылись пятничные бары, школы и другие общественные места из-за предполагаемого заражения около тридцати человек, двое из которых умерли.

Всемирная организация здравоохранения в среду поприветствовала «огромный прогресс» в борьбе с эпидемией. Однако, как предупреждает генеральный директор ВОЗ Тедром Адханом Гебрейесус, «этот вирус очень опасен. Это враг государства номер один, но его таковым не признают».

Означает ли это, что худшее всё ещё впереди, задаётся вопросом газета. Как вспоминает почётный профессор истории здравоохранения в Школе высших исследований в области государственного здравоохранения Патрик Зильберман, эпидемия атипичной пневмонии в 2003 году имела два пика.

Не дожидаясь, пока начнётся второй пик, Россия приняла радикальное решение: закрыть границы с Китаем. Однако эта мера вызвала у многих недоумение. «Абсолютная иллюзия думать, что это обеспечит герметичную защиту для страны — хотя бы потому, что переносчики без симптомов, возможно, уже пересекли границу», — замечает Бруно Кутар, научный сотрудник отделения новых вирусов в университете Экс-Марсель. Напрасной «суетой» считает решение российских влстей и Патрик Зильберман. По его словам, меры сдерживания, принятые в провинции Хубэй, также бесполезны.

По мнению Бруно Кутара, в условиях глобализации экономики, где люди и товары часто перемещаются, появление вторичных очагов заражения неизбежно. Как сообщает издание, исследователь ведёт совместную работу с университетом Монреаля, в результате которой несколько лет назад был достигнут серьёзный прогресс в понимании природы эпидемии — специалисты выяснили, как вирус Covid-19 поражает клетки человека. «Теперь мы должны определить, могут ли некоторые из примерно 1500-2000 разрешённых антиретровирусных препаратов воздействовать на этот механизм», — объясняет Этьен Декроли, директор по исследованиям лаборатории в Марселе.

Как отмечает газета, лекарство от нового вируса может появиться уже через несколько месяцев, но эпидемия к этому времени уже может прекратиться.