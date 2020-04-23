OF: вместе с коронавирусом по миру шагает вирус авторитаризма

Для борьбы с пандемией многие мировые лидеры взяли на себя дополнительные полномочия, которые иногда граничат с ущемлением прав человека. При этом неясно, откажутся ли они от них впоследствии, понесут ли наказание за наступление на свободу граждан, отмечает в интервью Ouest-France политолог и бывший французский дипломат Мишель Дюкло.

С начала эпидемии коронавируса во многих странах мира дала сбой система сдержек и противовесов, отмечает политолог и бывший дипломат Мишель Дюкло в интервью Ouest-France. Многие лидеры ввели меры, которые ограничивают правовое государство, в том числе и Франция.

Но в некоторых других странах не просто наделяют правительство дополнительными полномочиями, но ущемляют права и свободы людей больше, чем необходимо, отмечает эксперт. Так что, по словам журналиста, вместе с коронавирусом по планете распространяется и «вирус авторитаризма». Кто-то из авторитарных лидеров отрицает проблему, как изначально то было в Китае. Кто-то манипулирует цифрами. Наконец, у некоторых идёт слишком завышенная реакция, когда вводится цензура, жёсткие меры против нарушителей самоизоляции. В качестве примера политолог приводит Индию, Россию, Египет, Филиппины.

И если после карантина, например, Виктор Орбан не сдаст свои особые полномочия или же станет использовать их, чтобы убрать противовесы для своей власти, то можно будет и вовсе говорить о появлении новых диктатур. Политолог отмечает, что Путин с помощью предложенных изменений в конституцию стал практически пожизненным президентом, а весь мир ни слова не сказал из-за пандемии. В Китае Си встречается с оппозицией внутри своей партии, и это сказывается на ситуации в Гонконге. Так что во многих уголках мира могут произойти непредсказуемые события.

И даже демократические страны прибегают к опасным инструментам вроде отслеживания перемещений граждан. Политолог настаивает, что любые подобные меры должны быть временными, с возможностью отмены, под контролем парламента.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что некоторым странам придётся впоследствии ответить за свои действия. Но Мишель Дюкло оговаривается: только в случае, если Америка вернёт себе роль гаранта демократических ценностей. И от этого важность грядущих американских выборов возрастает, отмечает он в интервью Ouest-France.