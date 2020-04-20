Дамоклов меч над человечеством: NI перечислил 10 причин, почему НАТО уже не нужно

По выражению первого генсека НАТО, начиная с момента своего создания, альянс был нужен для того, чтобы «держать русских подальше, американцев — поближе, а немцев — в узде», однако с тех пор мир сильно изменился, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, ныне военный блок скорее способствует разрушению мировой безопасности, а не её укреплению, склоняя Россию к авторитаризму и увеличивая вероятность ядерной войны.

Бушующая по всему миру пандемия коронавируса стала поводом обратить внимание на затяжной кризис системы общественного здравоохранения, а также на мрачную вероятность прихода долгосрочного экономического кризиса, который может уничтожить социальные структуры во многих странах, пишет The National Interest.

Мировым лидерам стоит пересмотреть свои расходы, исходя из реальных нынешних угроз национальной безопасности, а также подумать о том, как с ними можно справиться. При этом стоит поставить под вопрос и поддержку, и финансирование НАТО, чьи амбиции в основном раздувают Соединённые Штаты.

В 1949 году первый генеральный секретарь НАТО описал миссию альянса следующим образом: «Держать русских подальше, американцев — поближе, а немцев — в узде». Спустя 70 лет мир кардинально изменился. Советский Союз и ОВД ныне не существуют. Берлинская стена пала, а Германия не предъявляет территориальных претензий к своим соседям. Тем не менее это не мешает США по-прежнему находиться в Европе в рамках альянса НАТО.

В 1993 году в одном интервью Михаилу Горбачёву задали вопрос о данных ему гарантиях НАТО, который обещал не расширять свой блок в восточном направлении. Его ответ оказался весьма резким: «Нас кинули». Он очень чётко указал на то, что Запад не пошёл навстречу Советскому Союзу, который оказал ему большое доверие.

«Всё это поднимает фундаментальный вопрос: укрепляет ли сегодня НАТО уровень безопасности во всём мире или же на самом деле его снижает», — отмечает журнал, перечисляя десять главных причин, почему альянс уже не нужен.

НАТО создавалось по трём вышеозначенным причинам. Эти три причины уже не действительны. Политический ландшафт в Европе выглядит абсолютно не так, как 70 лет назад. Более того, президент России Владимир Путин предлагал новое континентальное соглашение в области безопасности, действующее «от Дублина до Владивостока» — инициативу, которую Запад отмёл не глядя. В случае же её реализации Москва стала бы новым элементом архитектуры безопасности, от которой мировое сообщество только бы выиграло. Существует распространённое мнение, что «российская угроза» — это причина, по которой Америка должна оставаться в Европе. Однако размер экономики ЕС до брексита составлял $18,8 трлн и $16,6 трлн после. Для сравнения, объём экономики России всего лишь $1,6 трлн. С учётом такого десятикратного экономического превосходства, неужели Европа не в состоянии сама защититься от России? При этом не стоит забывать, что Великобритания наверняка останется в европейском оборонительном альянсе и будет по-прежнему его поддерживать. Холодная война I была экстремальным риском для всего мира, противостоянием двух вооружённых до зубов ядерными боеголовками сверхдержав. Текущая обстановка только обострилась из-за нестабильности поведения игроков, не принадлежащих государствам, вроде террористических группировок. Россия и главные члены НАТО способны справиться с этими угрозами — если они будут действовать сообща. Единственным членом НАТО, который прибегнул к статье 5 («атака на одного — это атака на всех»), остаются США. Это произошло сразу же после терактов 11 сентября 2001 года. Реальным врагом оказалась не другая страна, а общая угроза терроризма. Россия последовательно продвигала эту причину для сотрудничества. При этом Москва оказала неоценимую разведпомощь и поддержку в борьбе с терроризмом в Афганистане. Коронавирус же подчёркивает ещё одну огромную опасность — опасность получения террористами биологического оружия. Когда на границах России стоит потенциальный противник, эта страна более склонна к авторитаризму, а демократия в ней слабеет. Когда граждане страны ощущают угрозу, у них возникает запрос на сильных лидеров, способных их защитить. Военные действия НАТО в Сербии при президенте Клинтоне и в Ливии при президенте Обаме вкупе с почти 20-летней войной в Афганистане — все эти конфликты, по большому счёту, инициировались и велись США. «Российского фактора» в них не было, однако эти войны всё равно приводятся в качестве аргументации смысла существовования альянса, главным образом противостоящего России. Наравне с изменениями климата величайшая угроза человечеству — это ядерный холокост, висящий над нами, как дамоклов меч. Пока НАТО располагает базами в 29 странах, многие из которых граничат с Россией, в то время как с территории некоторых из них можно обстреливать Санкт-Петербург, человечеству грозит ядерная война, способная его уничтожить. До тех пор, пока США будут тратить почти 70% своего бюджета на армию, нужда во врагах — реальных или мнимых — никогда не пропадёт. Американцы имеют право задаться вопросом, зачем нужны такие огромные траты и кому они по-настоящему идут на пользу. При этом финансирование НАТО возможно только в ущерб другим национальным приоритетам. Теперь же в условиях коронавируса выяснилось, что система здравоохранения не получала должного финансирования и находится в состоянии дезорганизации. Снижение ненужных трат на НАТО освободит средства, которые пойдут на благо американцев. Силы НАТО используются в одностороннем порядке; для действий альянса не требуется одобрение конгресса или международного сообщества. Конфликт США с Россией имеет в основном политическую, а не военную подоплёку, поэтому отношениям между Москвой и Вашингтоном нужна, прежде всего, творческая дипломатия. Истина состоит в том, что Америке нужна крепкая дипломатия, а не грубый военный инструмент вроде НАТО. И, наконец, военные игры неподалёку от российских границ в совокупности с разрывом договоров в области контроля над вооружениями представляют угрозу, которая может уничтожить всех, особенно когда весь мир сосредоточен на более трудноуловимом «враге». Коронавирус пополнил список мировых угроз, которые требуют не конфронтации, а кооперации, причём чем скорее, тем лучше.

«С течением времени неизбежно будут появляться и другие глобальные проблемы, с которыми странам придётся разбираться сообща. Однако НАТО в 70-летнем возрасте — это не инструмент для их решения. Пора отойти от этого занавеса конфронтации и сформировать общемировой подход к соблюдению безопасности, который будет обращён на нынешние и будущие угрозы», — подытоживает The National Interest.