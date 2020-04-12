MD: «агрессивность и насилие» — солдаты США стали головной болью для литовских властей

В сфере национальной безопасности Литва во многом полагается на союзников по НАТО, и, в частности, военнослужащих американских соединений, однако далеко не все местные жители рады такому соседству, пишет Modern Diplomacy. Как отмечает портал, протесты вызывает главным образом «неподобающее поведение» и «агрессивность» заокеанских союзников, которые нередко принимают участие в пьяных драках. Ситуация усугубляется тем, что любые преступления американских солдат находятся в юрисдикции США, а не местных властей.

В сфере национальной безопасности и обороны Литва во многом привыкла полагаться на своих союзников по НАТО. Подобный подход помогает экономить деньги и даёт политические очки в рамках военного блока, пишет Modern Diplomacy.

Следовательно, усиленная боевая группа НАТО передового базирования, а также американские военнослужащие 1-ого батальона, 9-ого кавполка, 2-ой бронетанковой бригадной группы и 1-ой кавдивизии — это главные гаранты литовской безопасности.

Вышеупомянутые соединения находятся в Литве в рамках операции «Атлантическая решимость». По словам литовских чиновников, их присутствие дополняет усиленную боевую группу НАТО передового базирования, которая также находится на территории страны.

На данный момент иностранные солдаты в Литве — это нередкое зрелище, однако местное население далеко не всегда от них в восторге. Их «неподобающее поведение» в общественных местах стало причиной протестов.

Для местных властей, как отмечает Modern Diplomacy, иностранные военнослужащие стали «крупной головной болью». Например, количество заражённых COVID-19 иностранных солдат превышает количество литовских военнослужащих с этой болезнью. Более того, иностранцы часто принимают участие в пьяных сварах, которые совсем не радуют местных жителей.

При этом их «преступное поведение» обуславливается не только их личными качествами или плохим родительским воспитанием. Этому существует логическое объяснение, от которого нельзя просто так отмахнуться.

Послужной список 1-ого батальона, 9-ого кавполка и 2-ой бронетанковой бригадной группы весьма внушителен. При этом эти соединения принимали участие в боевых операциях в Ираке, где понесли потери.

Многие знают, что среди военных, проходивших службу в Ираке и Афганистане, высок процент солдат, страдающих от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Насильственные действия по отношению к лицам, не принадлежащим к воинским формированиям, — это серьёзная проблема. Согласно договору о статусе американских военнослужащих на литовской территории преступления личного состава США находятся в юрисдикции именно этой страны. Иными словами, литовская полиция и власти не могут ничего поделать с иностранными солдатами, совершающими отвратительные преступления. При этом существует опасность того, что литовские солдаты могут перенять поведенческие шаблоны своих заокеанских коллег.

«В связи с этим возникают некоторые вопросы к литовским властям. Уверенны ли вы в том, что иностранные военнослужащие на территории Литвы не страдают от посттравматического стрессового расстройства? Кто и как будет защищать Литву? Защищены ли местные жители от агрессивности и насилия иностранных войск? И если они совершат какие-то противоправные поступки, то кто за них будет отвечать?» — задаётся вопросом Modern Diplomacy.