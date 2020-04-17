Sky News Оригинал

Sky News: лишь 9% британцев хотят после коронавируса жить как прежде

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно опросу YouGov, только 9% британцев желают, чтобы их жизнь вернулась к норме после завершения вспышки коронавируса, сообщает Sky News. При этом более половины респондентов заявили о намерении изменить свою личную жизнь и жизнь страны, основываясь на опыте нынешнего кризиса.
Sky News: лишь 9% британцев хотят после коронавируса жить как прежде
Reuters
Лишь 9% британцев хотят, чтобы после завершения самоизоляции жизнь вернулась к «нормальному» порядку вещей, пишет Sky News со ссылкой на опрос, проведённый исследовательской организацией YouGov.
 
Люди отметили также, что за время изоляции произошёл ряд серьёзных изменений: воздух стал чище, появилось больше диких животных, а общины стали сильнее.
 
В опросе приняли участие 4343 человека. Более половины респондентов (54%) выразили надежду, что они, основываясь на опыте нынешнего кризиса, произведут некоторые изменения не только в своей собственной жизни, но и в жизни всей страны.
 
42% опрошенных заявили, что после начала кризиса они стали больше ценить еду и прочие предметы первой необходимости, а 38% стали больше готовить самостоятельно.
 
Кроме того, согласно опросу, 61% британцев теперь тратят меньше денег, и 51% отметили, что воздух на улице стал чище. 27% указали на то, что стало больше диких животных.
 
40% опрошенных подчеркнули, что после начала вспышки среди людей в их районе царит более сильное чувство общности. А, по словам 39% респондентов, они стали больше общаться с родственниками и друзьями.
 
Опрос был произведён по заказу Королевского общества искусства (RSA) и Продовольственного фонда (The Food Foundation) в рамках их усилий по выработке плана действий для достижения большей устойчивости фермерства и сельского хозяйства.
 
По словам руководителя RSA Мэттью Тэйлора, этот опрос показал: «британский народ всё больше осознаёт, что здоровье людей и планеты неразделимы и что настало время для радикальных экологических, социальных, политических и экономических перемен».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Sky News Великобритания Европа
теги
болезнь Великобритания коронавирус опрос сельское хозяйство
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров