Sky News: лишь 9% британцев хотят после коронавируса жить как прежде

03:00
Глава Роспотребнадзора объяснила рост заболеваемости коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала увеличение числа случаев заражения коронавирусом.
03:00
Путин провёл разговор с Макроном
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
03:00
«Динамо» продлило контракт со словацким хоккеистом Чайковски на два сезона
Московский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт со словацким защитником Михалом Чайковски.
03:00
В Белоруссии инфицированы коронавирусом более 400 медиков
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил на брифинге, что в стране подтверждено инфицирование коронавирусом COVID-19 более 400 медиков.
03:00
В ВОЗ оценили пользу от ношения масок на улице
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила пользу от ношения масок на улице.
03:00
СМИ: УЕФА хочет 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен 20 октября начать групповой этап розыгрыша Лиги чемпионов в следующем сезоне.
03:00
Россияне назвали необходимый для комфортной жизни на карантине уровень дохода
Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди россиян на тему уровня доходов, необходимого для комфортной жизни в условиях самоизоляции.
03:00
Тренер ХК «Динамо» рассказал, что его сын из-за пандемии не может выехать из Черногории
Главный тренер хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о карантине из-за коронавируса в Черногории, где на данный момент находится его сын.
03:00
Более 13,5 тысячи протоколов составили в Москве во время пандемии
Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что за период с начала действия режима повышенной готовности составлено более 13,5 тыс. протоколов на сумму 54 млн рублей.
03:00
Попова отметила медленный темп прироста случаев коронавируса в России
В России сохраняются медленные темпы роста числа выявленных случаев коронавируса, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
03:00
Медведев прокомментировал возможность новых мер по коронавирусу
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность ужесточения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
03:00
СМИ: ЦСКА может обменять Блажиевского на хоккеиста «Салавата Юлаева» Сергеева
Московский хоккейный клуб ЦСКА может обменять защитника команды Артёма Блажиевского на игрока обороны уфимского «Салавата Юлаева» Артёма Сергеева.
03:00
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
03:00
В МЧС оценили задымление от пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС
В МЧС России сообщили, что продукты горения от лесных пожаров, действующих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, не распространяются на территорию страны.
03:00
Московское «Динамо» продлило контракт со вторым снайпером сезона КХЛ
Московский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт с лучшим снайпером команды в минувшем сезоне — Дмитрием Яшкиным.
03:00
Медведев назвал жёсткими и адекватными действия властей Москвы
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поддерживает действия руководства Москвы в борьбе с коронавирусом, включая спецпропуска. Он назвал действия жёсткими, но адекватными.
03:00
Назван победитель в номинации на лучшую спортивную фотографию года в мире
Стали известны победители международного конкурса World Press Photo, среди которых объявлен и победитель в номинации «Спорт».
03:00
Минздрав опубликовал рекомендации по лечению ОРВИ на фоне коронавируса
Министерство здравоохранения России опубликовало вторую версию методических рекомендаций по лечению ОРВИ в период эпидемии коронавируса. Как отметили в ведомстве, рекомендации обновлены и доработаны с учётом новых клинических данных.
03:00
В России испытают робота для забора анализов на коронавирус
В России создан новый робот для бесконтактного забора анализов на коронавирус, разработка пока не отправлена на лицензирование в Роспотребнадзор, рассказал главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь.
03:00
Загитова опубликовала в Instagram все фото со своей фотосессии
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в сети все фотографии со своей фотосессии в журнале Cosmopolitan.
03:00
Эксперты заявили о росте спроса на строительство загородных домов
Директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семён Гоглев прокомментировал повышение спроса на строительство деревянных загородных домов в России на фоне коронавируса.
03:00
Психолог назвала повышающие работоспособность напитки
Клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала о повышающих работоспособность напитках.
03:00
В Белоруссии зафиксировано 575 случаев заражения COVID-19 за сутки
В Белоруссии зафиксировано 575 случаев заражения COVID-19 за сутки.
03:00
Готовивший нападение на школу в Красноярске подросток арестован
Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу.
03:00
Песков оценил ситуацию с блокировкой Google материалов российских СМИ
В Кремле негативно относятся к блокировке материалов российских СМИ на зарубежных платформах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
03:00
Аршавин не понимает, почему Ярцев не взял его на Евро-2004
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин вспомнил, как его не брали на крупные турниры в составе национальной команды.
03:00
Инфекционист дал прогноз о наступлении пика коронавируса в России
Врач-инфекционист Николай Малышев дал прогноз о наступлении пика распространения коронавируса в России.
03:00
В Испании число инфицированных коронавирусом возросло за сутки на 5,2 тысячи
В Испании за сутки зафиксировано 5252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В Кремле оценили реализацию мер поддержки бизнеса из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход реализации мер поддержки малых и средних предпринимателей в условиях распространения коронавируса.
03:00
Орлов не думает, что Дзюба перейдёт в «Лацио»
Известный комментатор Геннадий Орлов оценил вероятность трансфера форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в римский «Лацио».
03:00
Лукашенко: пневмония уйдёт, а хлебушек-то нужен
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне борьбы с распространением коронавируса COVID-19 белорусским чиновникам не следует забывать об экономике страны.
03:00
Министр иностранных дел России: «Спартак» — это больше чем команда
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как стал болельщиком московского футбольного клуба «Спартак».
03:00
ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки будет основным вариантом для рассмотрения на следующем заседании ЦБ.
03:00
В Госдуме поддержали перенос всероссийских проверочных работ
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал перенос всероссийских проверочных работ на начало следующего учебного года.
03:00
Первый пациент с коронавирусом умер в Ивановской области
Первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 умер в Ивановской области.
03:00
Лавров признался, что скучает по футболу во время пандемии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что скучает по футболу во время пандемии в связи с коронавирусом.
03:00
Аршавин поделился мнением об особенностях работы на телевидении
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о своей работе на телевидении.
03:00
Лукашенко заявил о «лучике надежды» в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике забрезжил «маленький лучик надежды» в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
03:00
Макгрегор отреагировал на видео самого быстрого нокаута в своей карьере
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал видео самого быстрого нокаута в своей карьере.
03:00
Аршавин высказался о возможном баттле Уткина и Соловьёва
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал фаворита в возможном баттле спортивного журналиста Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.
03:00
Минздрав ФРГ заявил о взятии вспышки коронавируса под контроль
Министерство здравоохранения Германии считает, что вспышка коронавируса в стране поддаётся контролю. Такое заявление сделал глава ведомства Йенс Шпан.
03:00
Глава ЦБ оценила ситуацию с реструктуризацией кредитов физических лиц
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции прокомментировала ситуацию с реструктуризацией кредитов физических лиц.
03:00
Аршавин посоветовал молодым футболистам раньше уезжать в Европу
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, доволен ли он своей карьерой в лондонском «Арсенале», а также дал совет молодым игрокам.
03:00
За сутки в России умер 41 человек с коронавирусом
За сутки в России умер 41 человек с коронавирусом COVID-19, общее количество смертей достигло 273.
03:00
Госдума освободила от НДФЛ выплаты работающим с коронавирусом медикам
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц компенсационные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом.
03:00
В сети появилось видео самого быстрого нокаута в карьере Макгрегора
В интернете опубликовали видео самого быстрого нокаута в карьере бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
03:00
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в 81 российском регионе.
03:00
Аршавин рассказал о причинах провала сборной России на Евро-2012
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, почему национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы 2012 года.
03:00
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.