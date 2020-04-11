Independent: эксперты предупреждают — за опросами о коронавирусе в сети может скрываться обычное воровство личных данных

Популярное
-
Сенатор Грэм: Америка должна «сурово наказать» Китай за COVID-19 Fox News
-
Daily Telegraph: попытка США «приватизировать» космос грозит новыми конфликтами Daily Telegraph
-
Times: «поправляйся, Борис!» — Джонсона перевели из реанимации в обычную палату Times
-
СТРАНА: украинским школьникам рассказали, как Иван Грозный воевал с «ливанским орденом» Страна.ua
-
Handelsblatt: экономика Восточной Европы выиграет от кризиса с коронавирусом — но не сразу Handelsblatt
-
Le Figaro: «реванш «жёлтых жилетов» — карантин вывел на первый план «людей из низов» Le Figaro
-
WP: «это вторая Великая депрессия» — экономист о росте безработицы в США на фоне пандемии Washington Post
-
FAZ: коронавирус помешал планам Tesla по захвату мирового авторынка Frankfurter Allgemeine
INFOX.SG
-
В Нью-Йорке число скончавшихся от коронавируса достигло 5429
В Нью-Йорке число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 5429.
-
Астронавт оценил возможность попадания коронавируса на МКС
Астронавт NASA, член экипажа МКС-62/63 Крисс Кэссиди прокомментировал вероятность попадания коронавирусной инфекции COVID-19 на Международную космическую станцию (МКС).
-
В Бразилии число скончавшихся от коронавируса превысило тысячу
В Бразилии число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1057.
-
Трамп назначит спецпредставителя по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп учредил пост спецпредставителя по контролю над вооружениями.
-
В Израиле число скончавшихся от коронавируса достигло 95
В Израиле число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 95.
-
В Москве с полуночи 11 апреля приостановлены работы по благоустройству
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что в столице с полуночи субботы, 11 апреля, приостановлены все работы по благоустройству.
-
В Смоленской области выявили четыре новых случая коронавируса
В Смоленской области выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев в регионе достигло 17.
-
В США число скончавшихся от коронавируса превысило 18 тысяч
В Соединённых Штатах число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 18 002.
-
В НАО выявили первый случай заражения коронавирусом
В Ненецком автономном округе выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе администрации НАО, ссылаясь на данные регионального Роспотребнадзора.
-
Ковальчук: не хочу загадывать, сколько лет я ещё собираюсь играть
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук ответил на вопрос о своих планах на будущее.
-
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
В Московской области выявлено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
-
В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли ещё восемь пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
-
Эколог оценил влияние ситуации с коронавирусом на природу
Главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин оценил влияние ситуации с коронавирусом на природу.
-
Строительство моста через старое русло Москвы-реки планируют начать в 2020 году
Строительство моста через старое русло Москвы-реки в южной части территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ должно начаться в 2020 году.
-
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447
Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447.
-
Эпидемиолог оценил ситуацию с пиком пандемии коронавируса в разных странах
Заведующий клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов оценил ситуацию с пиком пандемии коронавируса в мире.
-
Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане до 20 м/с
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в ближайшие дни.
-
В Мурманске создадут Центр развития кинопроизводства
В Мурманске планируют создать Центр развития кинопроизводства.
-
Гэтжи об отмене UFC 249: сейчас мы все должны победить в бою с коронавирусом
Американский боец Джастин Гэтжи прокомментировал отмену турнира UFC 249, на котором он должен был провести поединок со своим соотечественником Тони Фергюсоном за временный титул чемпиона в лёгком весе.
-
Москва и Подмосковье договорились о сотрудничестве в сфере природоохраны
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв заключили соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.
-
В Самаре оштрафовали молодого человека, нарушившего режим самоизоляции
В Самаре оштрафовали молодого человека, который нарушил режим обязательной 14-дневной самоизоляции.
-
На Сахалине прошли учения танкистов и мотострелков ВВО
На Сахалине прошли учения танкистов и мотострелков Восточного военного округа.
-
В Омской области утвердили план поддержки бизнеса
Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил план поддержки бизнеса.
-
Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов прокомментировал сообщение о том, что максимальный размер ипотеки, которая может подпасть под кредитные каникулы, будет увеличен.
-
Аналитик прокомментировал сделку ОПЕК+
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT согласование ОПЕК+ сделки по сокращению добычи нефти.
-
В Подмосковье рассказали о подготовке больниц к ситуации с коронавирусом
В Московской области рассказали о подготовке больниц к ситуации с коронавирусом.
-
Писательница Яхина оценила режим самоизоляции
Писательница Гузель Яхина, известная по книге «Зулейха открывает глаза», оценила режим самоизоляции.
-
Экс-футболист и тренер «Ливерпуля» заразился коронавирусом
Прославленный шотландский футболист Кенни Далглиш, известный своими выступлениями за «Ливерпуль» и «Селтик», заразился коронавирусом.
-
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
-
Spiegel: США обновили ПО расположенных в ФРГ ядерных боеголовок
США модернизировали около 20 ядерных боеголовок, которые располагаются на территории Германии. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. По его данным, «секретная операция» была проведена в конце августа 2019 года.
-
Эксперт оценил рост спроса на телевизоры и ноутбуки в России
Руководитель проектов Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин оценил рост спроса на телевизоры и ноутбуки в России.
-
Турция вводит комендантский час в 30 городах
Власти Турции вводят 48-часовой комендантский час в 30 городах страны и во всей провинции Зонгулдак.
-
СМИ: НБА и профсоюз игроков договорились о продлении моратория на контракты
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков договорились о продлении моратория на подписание контрактов на неопределённый срок из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.
-
Выход в магазин и выгул собак не потребуют пропуска в Подмосковье
Жители Московской области смогут посещать ближайшие к дому продуктовые магазины и выгуливать собак без оформления пропуска. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
-
Орсер о прогрессе Медведевой: мы двигались шаг за шагом
Канадский специалист Брайан Орсер, который является тренером российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о прогрессе своей подопечной.
-
Пятый тест на коронавирус тренера по фигурному катанию Васильева оказался отрицательным
Олимпийский чемпион 1986 года по фигурному катанию, а ныне тренер Олег Васильев сообщил, что его пятый тест на коронавирус дал отрицательный результат.
-
Трамп: США возьмут на себя обязательства Мексики по сокращению добычи
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть её обязательств.
-
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20.
-
Путин переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
-
МХЛ продлила приостановку чемпионата до 30 апреля
Молодёжная хоккейная лига (МХЛ) объявила о продлении паузы в розыгрыше чемпионата из-за пандемии коронавируса.
-
Слуцкий рассказал, почему запретил игрокам «Рубина» использовать в общении слово «брат»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о необычном запрете для футболистов, который он ввёл в команде.
-
Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США
Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
-
Радимов: когда дал интервью с иронией, а напечатали всерьёз, выглядишь дураком
Бывший капитан санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов рассказал об особенностях общения с прессой.
-
В Совфеде прокомментировали планы введения пропускного режима в Москве
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT слова мэра Москвы Сергея Собянина, который заявил, что в столице со следующей недели будет введён пропускной режим в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
-
Медведев заявил, что футболисты «Зенита» вернутся к полноценным тренировкам не раньше мая
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, что полноценный тренировочный процесс возобновится не раньше мая.
-
Италия продлевает карантин до 3 мая
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о продлении карантина в стране до 3 мая, сообщает ANSA.
-
Во ФСИН оценили ситуацию в колонии под Иркутском
В ГУ ФСИН по Иркутской области сообщили, что ситуация в исправительной колонии в Ангарске, где заключённые устроили беспорядки и поджог, находится под контролем.
-
Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы из-за коронавируса
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор призвал власти Ирландии закрыть государственные границы в связи с пандемией коронавируса.
-
СМИ: «Челси» готов продать Канте
Лондонский футбольный клуб «Челси» готов продать французского полузащитника Н’Голо Канте.
-
В Подмосковье вслед за Москвой объявили о введении пропускного режима
В Московской области поэтапно введут пропускной режим, он будет максимально удобным. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.