SRF: коронавирус может нанести Великобритании больший ущерб, чем Италии

Британское правительство изменило курс и ужесточило меры по борьбе с коронавирусом, однако многие опасаются, что уже слишком поздно, сообщает швейцарский телеканал SRF. Даже консервативные СМИ теперь критикуют «попустительский стиль» Бориса Джонсона и предостерегают, что Великобритания рискует пострадать от эпидемии сильнее, чем Италия, а огромные объёмы неучтённых данных вызывают подозрения о том, что заражённых намного больше, чем сообщается в официальной статистике.

В борьбе с коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон велел населению оставаться дома, сообщает швейцарский телеканал SRF. Магазины, которые не относятся к основному обеспечению, закрыты.

Критики обвиняют правительство в том, что оно ждало слишком долго. Теперь эксперты опасаются, что коронавирус может нанести Великобритании больший ущерб, чем Италии. Из-за того что большие объёмы данных не поддаются учёту, множатся подозрения, что в реальности с числом заражённых всё обстоит намного хуже, чем утверждают официальные источники, отмечает корреспондент телеканала Мартин Алиот.

За минувшие выходные британские СМИ отказались от поддержки правительственного курса в борьбе с коронавирусом. Даже консервативные газеты критикуют «попустительский стиль» в политике Бориса Джонсона, нерешительность правительства и неуместные шутки премьера, подчёркивает швейцарский телеканал.

Школы закрылись только в понедельник. Наблюдаются случаи, когда люди не соблюдают рекомендации правительства — в частности, в Лондоне и его окрестностях — то есть в эпицентре британской эпидемии.

Правительство заявило о необходимости увеличения числа проводимых тестов, однако пока это только цель, продвижение к которой происходит крайне медленно. Ежедневно в Великобритании публикуются суммарные сводки по количеству тестов на коронавирус, однако эти цифры далеки от необходимых, чтобы обеспечить население.

По признанию британского корреспондента SRF, он опасается, что Великобритания движется к катастрофе, и, возможно, уже слишком поздно принимать меры. По его словам, это чистая арифметика. В Швейцарии около 9 тыс. заражённых и 86 случаев летального исхода. Население Великобритании в 8 раз больше, однако по данным за вчерашний день, там было только 6700 заражённых — и 335 погибших. В такой ситуации можно сделать вывод лишь о наличии огромных объёмов неучтённых данных, считает журналист.

До сих пор Великобритания делала ставку на то, что население должно «переболеть» коронавирусом и выработать коллективный иммунитет, но теперь курс правительства изменился. Первые опросы общественного мнения показали, что большинство граждан поддерживает эту перемену. Только около 4% опрошенных отнеслись к новому курсу в борьбе с коронавирусом критически. В то же время 40% придерживаются мнения, что власти до сих пор предпринимают недостаточно.

До сих пор отсутствовала явная неотложная необходимость пробудить среди населения понимание сложившегося критического положения, потому что все меры не были обязательными. Ряда рекомендаций и советов оказалось недостаточно, чтобы разъяснить гражданам всю серьёзность ситуации.

Между тем, система здравоохранения Великобритании хронически перегружена, и неизвестно, способна ли она справиться с резко растущим числом заболеваний. В последние дни много что делалось в этой сфере. Появились новые мощности в системе здравоохранения, в неё были полностью интегрированы частные клиники. Кроме того, производится новое оборудование. Например, автомобильные заводы перешли на производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а водочные комбинаты производят средства дезинфекции.

С защитной одеждой дело пока не ладится. Правительство утверждает, что защитные костюмы для медицинского персонала есть в наличии, но не там, где они должны быть, так что проблема носит чисто логистический характер.

По словам журналиста, необходимо знать, что национальная система здравоохранения NHS пользуется в Великобритании «почти тотемным почитанием». Это один из символов, укрепляющих британское самосознание. Поэтому население поддержало бы защитные меры медицинских служб, если бы правительство начало заниматься проблемой раньше и объяснило бы гражданам всю серьёзность положения, заключает швейцарский телеканал SRF.