Опрос Daily Wire: лучше уж затяжная эпидемия, чем второй срок Трампа

Сатирик Ами Хоровиц провёл для Daily Wire опрос на улице одного из городов США. Прохожим предлагалось ответить, что бы они предпочли: затяжную и тяжёлую эпидемию COVID-19 или переизбрание президента Дональда Трампа. Большинство респондентов выбрали коронавирус. При этом даже высокая смертность не заставила бы их изменить решение.

Я Ами Хоровиц, я нахожусь в этом городке. Известно, что здесь президент не особо популярен. Но насколько он непопулярен?



Вы бы согласились на такую сделку: коронавирус будет дольше и тяжелее, но президент гарантированно проигрывает на выборах?



АФРОАМЕРИКАНКА: Трудный вопрос.



БЕЛЫЙ МУЖЧИНА: Трудный вопрос.



АФРОАМЕРИКАНКА: Не знаю… Трудно выбрать.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Я бы предпочёл, чтобы вирус был дольше, ребята.



БЕЛЫЙ МУЖЧИНА: Я хочу, чтобы он (Трамп. — ИноТВ) ушёл.



Ясно. Чего бы это ни стоило?



БЕЛЫЙ МУЖЧИНА: Чего бы ни стоило, да.



Вы бы пошли на такую сделку?



МУЖЧИНА В РЕСПИРАТОРЕ: Конечно!



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Конечно! Я бы пошёл.



АЗИАТ: Ага.



Ага?



АЗИАТ: Ага.



МУЖЧИНА В МАСКЕ: Откровенно говоря, да.



БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА: Ещё бы!



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Да.



Вы заключили бы эту сделку?



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Конечно.



Вы бы согласились на такую сделку?



ЖЕНЩИНА В МАСКЕ: Я бы согласилась.



ЖЕНЩИНА В РЕСПИРАТОРЕ: Конечно, да, пусть коронавирус будет тяжелее!



МУЖЧИНА В МАСКЕ: Я бы куда больше хотел, чтоб он сам им заразился.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Но для американского народа он опаснее, чем коронавирус.



Он для американского народа опаснее, чем коронавирус?



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Да.



Он хуже коронавируса?



ЖЕНЩИНА В РЕСПИРАТОРЕ: Да, конечно!



Он опаснее коронавируса?



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Конечно.



Вы согласны?



ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Ага.



Существует ли такая цифра, которая заставила бы вас отказаться от этой сделки? Например, миллион смертей?



АЗИАТ: Я бы всё равно заключил эту сделку.



Всё равно?



АЗИАТ: Ага.



Какое-либо число смертей от коронавируса заставило бы вас изменить свою позицию?



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Нет.



А вас?



БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА: Нет.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Конечно, нет.



Какое это число?



ЖЕНЩИНА В РЕСПИРАТОРЕ: На самом деле, никакое.



Нет такого числа?



ЖЕНЩИНА В РЕСПИРАТОРЕ: Нет, я думаю, он настолько опасен для страны и мира.



Большинство из тех, кого я встретил, скорее допустили бы смерть людей, чем переизбрание Трампа. Но, к счастью, такими были не все.



ЛАТИНОАМЕРИКАНЕЦ: Я бы не стал желать более долгого коронавируса ради того, чтобы Трамп гарантированно не избрался. Это неправильно.



МУЖЧИНА В МАСКЕ: Честно говоря, я бы предпочёл, чтобы это поскорее закончилось.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Нет!



Нет?



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Нельзя так делать просто из-за нелюбви к кому-то. Я хочу сказать, вы тогда… Вы разрушите весь мир из-за одного человека? Нехорошо. Нужно, чтобы ваша душа была лучше этого.



Дата выхода в эфир 08 апреля 2020 года.