WT: американский комик сравнил Трампа со Сталиным — не в пользу главы Белого дома
Создатель популярных комедийных сериалов «Сайнфилд» и «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвид в интервью одному из американских изданий сравнил президента США с «коммунистическим диктатором» Иосифом Сталиным, сообщает The Washington Times. Как подчёркивается в материале WT, Дэвид резко раскритиковал американского лидера по целому ряду вопросов, включая предпринятые им шаги по борьбе с пандемией коронавируса и его реакцию на попытку импичмента со стороны демократов, и отметил, что у Трампа нет «ни единой» черты, которая хоть как-то компенсировала бы его образ.
«У этого человека нет ни единой такой «спасительной» черты, — цитирует Дэвида The Washington Times. — Уверен, что можно взять худших в истории диктаторов — и даже у них отыскать хоть одно приятное качество. Даже у Сталина вполне могло быть хоть одно такое качество — ну а вдруг!»
В своём интервью Дэвид также осудил Трампа за высказывания, которые тот допускал в последнее время в ходе регулярных пресс-конференций рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, говорится в материале WT. «Наблюдать за тем, что этот человек несёт — это самое трудное дело дня, — заявил Дэвид. — В результате превращаешься в какого-то психа, начинаешь орать на телевизор. Вот так внезапно осознаёшь, что вопишь в голос — я так в своё время, ещё до «Сайнфилда», вопил на влюблённые парочки на улицах Нью-Йорка».
По мысли американского комика, чтобы добиться победы над Трампом на следующих выборах в этом году, кандидат от Демократической партии Берни Сандерс должен отказаться от участия в праймериз, чтобы максимальную поддержку смог получить опередивший его Джо Байден.
Как напоминает корреспондент The Washington Times, в этом году Дэвид уже подшучивал над господином Трампом — как, впрочем, и над его оппонентами в Голливуде — в своём сериале «Умерь свой энтузиазм», где он также исполняет главную роль: его «брюзгливый» персонаж периодически надевал «фирменную» красную кепку сторонников президента с надписью Make America Great Again, пользуясь ею в качестве «отпугивателя для людей», когда ему хотелось побыть наедине с собой.
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