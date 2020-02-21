Washington Monthly: американские республиканцы создают культ личности Трампа

У американских республиканцев возникает культ личности Трампа, который будет так же опасен, как и культ личности Сталина. Как пишет Washington Monthly, они навязали свои политические догмы, проверяя благонадёжность кандидатов на правительственные должности, как это делали в СССР, и это чревато серьёзными последствиями.

США — это, конечно же, не Советский Союз, однако в мотивации и импульсивных действиях Дональда Трампа и его сторонников-республиканцев ощущается «тошнотворный привкус чего-то уже знакомого», пишет Washington Monthly. В США республиканцы при Трампе, а раньше — при Джордже Буше-младшем, навязали свой собственный политический догматизм, проверяя благонадёжность кандидатов на правительственные должности.

«Некоторых сотрудников федеральных правоохранительных органов расспрашивали об их отношении к абортам, о том, как они голосовали, и о том, кто из судей Верховного суда им больше нравится. И всё это не имело никакого отношения к их работе. Членство в консервативном Обществе федералистов имело почти такое же принципиальное значение для получения работы в Министерстве юстиции в Вашингтоне, как членство в коммунистической партии в Москве», — пишет автор статьи.

По его убеждению, если советская власть создавала видимость законности процедур для суда над диссидентами в условиях крайне политизированной судебной системы, то американские власти после терактов 11 сентября устраивали «спектакли», приводя юридические обоснования, чтобы разрешить пытки, необоснованную слежку и тюремное заключение без постановления суда.

«У советских политиков и республиканцев одна и та же цель: обеспечить работу государственного аппарата. Республиканцы, особенно при Трампе, выполняют определенную задачу — политизировать федеральные суды, и Трамп глумится над их независимостью», — уверен автор издания.

Всё это, по его мнению, приведёт к тому, что у американских республиканцев образуется культ личности Трампа, который будет так же опасен, как и культ личности Сталина.