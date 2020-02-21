Washington Monthly: американские республиканцы создают культ личности Трампа
США — это, конечно же, не Советский Союз, однако в мотивации и импульсивных действиях Дональда Трампа и его сторонников-республиканцев ощущается «тошнотворный привкус чего-то уже знакомого», пишет Washington Monthly. В США республиканцы при Трампе, а раньше — при Джордже Буше-младшем, навязали свой собственный политический догматизм, проверяя благонадёжность кандидатов на правительственные должности.
«Некоторых сотрудников федеральных правоохранительных органов расспрашивали об их отношении к абортам, о том, как они голосовали, и о том, кто из судей Верховного суда им больше нравится. И всё это не имело никакого отношения к их работе. Членство в консервативном Обществе федералистов имело почти такое же принципиальное значение для получения работы в Министерстве юстиции в Вашингтоне, как членство в коммунистической партии в Москве», — пишет автор статьи.
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