Welt: пандемия коронавируса положит конец глобализации в экономике

Пандемия коронавируса вряд ли заставит производителей полностью отказаться от покупки материалов за границей, однако приведёт к большим изменениям в цепочках поставок. Результаты опроса, проведённого по всему миру, показали, что около половины компаний пересмотрят свои отношения с поставщиками в пользу более надёжных предложений внутри страны. Это означает, что глобализации в её нынешнем виде приходит конец, пишет немецкая газета Die Welt.

Опрос компаний по всему миру показывает, что почти половина всех фирм в результате пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведёт к «концу глобализации, какой мы её знаем», пишет немецкая газета Die Welt.

Особенно ярким примером сейчас могут служить защитные маски: Германия, как и почти весь мир, зависит в этом смысле от Китая. Поэтому многие политики и экономисты призывают что-то предпринять для сокращения этой зависимости.

Нечто подобное происходит повсеместно, утверждает издание. Это показывает проведённый по всему миру опрос консалтингового общества EY. В соответствии с полученными данными, огромное количество предприятий уже вносит изменения в свои цепочки поставок. Это касается не только медицины, но и почти всех отраслей промышленности. В результате в ближайшие годы это приведёт к частичному уходу от глобализации, уверяет немецкая газета. И это уже имело неприятный побочный эффект для потребителей в виде инфляции.

В марте компания EY провела опрос среди 2900 руководителей предприятий по всему миру, в том числе 145 фирм в Германии, поинтересовавшись у них, какими для них будут последствия пандемии коронавируса и какие выводы из этого сделают в руководстве компаний. Как и ожидалось, эпидемия скажется на рентабельности и прибыли предприятий: 39% фирм по всему миру и целых 63% компаний в Германии считают, что последствия будут тяжёлыми. Лишь около 5% отметили, что коронавирус никак не повлияет на их работу.

По версии издания, поразительно, как быстро компании сделали выводы из сложившейся ситуации и начали действовать. Свыше половины фирм в мире уже предпринимают шаги по изменению своих сетей поставки. За последние недели многие предприятия безжалостно выявляли слабые места в своих цепочках поставок, многие быстро взялись за улучшения.

В Германии соответствующие изменения планируют пока 36% фирм. «Ожидать почти полного перехода на внутреннее производство на сегодняшний день не приходится», — считает экономист из Кёльна Галина Колев. По её мнению, кризис с коронавирусом заставит многие компании пересмотреть свои решения относительно международного формата своих цепочек поставок, однако в конечном счёте всё будет сводиться к повышению эффективности затрат за счёт специализации на отдельных этапах производства и к минимизированию рисков за счёт лучше контролируемого и управляемого внутреннего производства.

В то же время опрос показал, что 58% немецких компаний хотят пересмотреть свои отношения с поставщиками. Проблемы с поставками в последние недели были отмечены не только в медицинской сфере, но и во многих других отраслях. Например, не было поставок продукции из Китая, потому что китайская экономика приостановила свою работу. Из-за этого и части немецких фирм пришлось приостановить производство, хотя они могли бы продолжать его, несмотря на пандемию.

Как отмечает Die Welt, в будущем решающим аргументом при выборе поставщика для многих будет не один лишь уровень расходов, а такие параметры, как надёжность и непрерывность поставок.

«Коронавирус выявляет уязвимости глобализованной экономики и может привести к тому, что предприятия в будущем, возможно, снова будут более активно вести производство на локальном уровне», — полагает главный экономист французской инвестиционной компании Ostrum Asset Management Филип Вехтер. Он уверен, что в этом смысле коронавирус в долгосрочной перспективе может оказаться импульсом к большим изменениям.

Причём это касается не только компаний на Западе, но и китайских компаний: они тоже хотят пересмотреть свои цепочки поставок, — об этом говорят результаты опроса, проведённого Vogel Communications Group среди 680 производителей в Китае. Выяснилось, что они, по большей части, тоже подумывают об изменениях в этой сфере.

Экономисты опасаются, что кризис с коронавирусом будет иметь далекоидущие последствия, которые выйдут далеко за рамки нынешнего экономического спада. Глобализация сейчас может ещё стремительнее пойти на убыль, и не только потому, что фирмы постараются упростить свои глобальные цепочки поставок.

Правительства могут воспользоваться заботой о здоровье граждан как поводом для новых ограничений в торговле, путешествиях и миграции. Для компаний, отраслей и стран, которые сильно зависят от торговли и туристического сектора, это станет тяжёлым ударом по экономике не только на короткий ближайший период, предостерегают экономисты.

Таким образом, мечты президента США Дональда Трампа и других противников глобализации воплощаются в действительность, пишет Die Welt. В первую очередь, это должно привести к удорожанию товаров. В менее подверженном глобализации мире производители не смогут находить почти бесконечное количество поставщиков, готовых предоставить им любое количество необходимого сырья. Это вызовет бум спроса и спровоцирует повышение цен.

Смягчить инфляцию можно, только если производители будут более активно внедрять автоматизацию — и это тоже одно из последствий пандемии коронавируса, как показал опрос. 36% компаний по всему миру уже предпринимают шаги в этом направлении, 31% усиленно вкладывается в переход на цифровые технологии.

В Германии эта тенденция проявляется даже более ярко: почти половина компаний в стране в результате кризиса с коронавирусом ускорила внедрение автоматизации на производстве, а 34% стали уделять больше внимания цифровым технологиям. Возможно, автоматизация и переход на цифровые технологии поможет хотя бы отчасти сдержать рост цен в связи с упадком глобализации. Будет ли этого достаточно — будущее покажет, заключает Die Welt.