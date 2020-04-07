Euronews: в Европе призвали создать единое приложение для отслеживания коронавируса

В разных странах ЕС уже появилась целая мешанина различных программ, при помощи которых власти пытаются контролировать распространение коронавируса. Но эксперты предупреждают, что из-за правовых противоречий это может нарушать право европейцев на неприкосновенность частной жизни. Поэтому Европейский наблюдатель по защите данных призывает создать единое приложение для всей Европы, передаёт Euronews.
Европейский наблюдатель по защите данных (EDPS) призвал страны Старого Света создать единое мобильное приложение, чтобы отслеживать распространение коронавирусной инфекции. В настоящее время в разных государствах Евросоюза, по словам экспертов, существует целая мешанина программ, которые могут нарушать право европейцев на неприкосновенность частной жизни.
EDPS заявил, что использование временных идентификаторов вещания и технологии Bluetooth для отслеживания контактов защищает как конфиденциальность, так и личные данные. Но выразил обеспокоенность по поводу появления всевозможных приложений, отметив, что общеевропейский подход даст лучшие результаты.
В идеале, необходимо так же координировать свою деятельность со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы обеспечить защиту данных с самого начала, подчёркивают специалисты.
С помощью мобильных приложений можно установить максимальный круг лиц, с которыми общался заражённый пользователь. В Южной Корее, Сингапуре и Китае данный метод борьбы с инфекцией принёс свои плоды.
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