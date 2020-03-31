CGTN: «флирт на безопасной дистанции» — на карантине приложения для свиданий пользуются повышенным спросом

Живя в изоляции из-за пандемии COVID-19, многие люди ощутили одиночество и, чтобы исправить ситуацию, с головой окунулись в мир онлайн-знакомств, передаёт CGTN. Из-за карантина общение проходит исключительно в виртуальном формате. Как полагают эксперты, коронавирус может навсегда изменить культуру свиданий в сети.

Сегодня на улицах городов чувствуешь себя одиноко. Создаётся впечатление, что такие же ощущения испытывают все люди, которые ещё недавно свободно ходили по этим улицам. Пандемия так или иначе заставила многих из нас почувствовать пустоту в своей жизни.

АМЕРИКАНКА: Из-за самоизоляции я стала осознавать, насколько ценно иметь рядом близкого человека, с которым всё это можно пережить вместе.

В отличие от новых весенних коллекций, которые во время кризиса коронавируса по большей части остаются нетронутыми на витринах, свидания не перестали интересовать людей — изменилась форма, в которой они проходят.

КЭРРИ ЭЛЛИС, американка: «Товара» стало больше.

У Кэрри Эллис из Денвера нет второй половины. С распространением режима самоизоляции из-за COVID-19 она заметила, что в приложениях для свиданий, вроде Tinder и Bumble, мужчин стало намного больше.

КЭРРИ ЭЛЛИС: COVID-19 — новый вирус для мира, точно так же и приложения для свиданий — абсолютно новый мир для тех, кто только начинает ими пользоваться.

Вместо того чтобы приостановить попытки построить романтические отношения, в столь непростой период люди, заполучив больше свободного времени на карантине, ищут человеческого тепла, утверждает Рэнди Смит из Государственного университета Денвера.

РЭНДИ СМИТ, профессор психологии Государственного университета Денвера: Люди, у которых нет партнёров и которые живут одни, чувствуют себя изолированными и одинокими и хотят найти себе кого-то для общения. Те, кто снимает с кем-то жильё или живёт вместе с семьёй, могут устать от окружающих и захотеть чего-то нового и волнующего.

Смит — психолог. По её словам, её пациенты постоянно затрагивают эту тему.

РЭНДИ СМИТ: Они мне рассказывают, как встречаются в аудиочатах, видеочатах.





ХЕНДРИК СИБРЭНДИ, корреспондент CGTN: Впрочем, со свиданиями непросто, ведь из-за самоизоляции и карантинов люди не могут встретиться лично. Всё происходит в виртуальном пространстве, а это в некоторых случаях — не лучшие условия.

АМЕРИКАНЕЦ: По общению через FaceTime сложнее понять, есть ли между тобой и собеседником та самая искра.

Свидания в условиях коронавируса сейчас пользуются большой популярностью. Новый сайт OKZoomer предоставляет свои услуги студентам на карантине. Его новый сервис по подбору партнёров даёт возможность проконсультироваться с экспертами по онлайн-свиданиям, и новые клиенты регистрируются каждый день.

БРЭНДАН РЭЙДЕР, специалист по подбору партнёров сервиса It's Just Lunch: Мы отбираем подходящих кандидатов для наших клиентов, чтобы по окончании карантина у нас начался бум свиданий и мы помогли парам связаться.

Тем временем люди, ищущие себе партнёров, привыкают узнавать друг друга постепенно.

АМЕРИКАНКА: Плюс в том, что в таких условиях мы вынуждены замедлиться в плане физической близости, к которой обычно на свиданиях довольно быстро переходят.

Может быть, это как раз то, чего хотят люди.

РЭНДИ СМИТ: Думаю, все чаще начнут заниматься секстингом, или сексом по телефону, поскольку людям запрещена физическая близость, но они по-прежнему испытывают желание, возбуждение, тягу к контакту.

Смит считает,что коронавирус может навсегда изменить мир онлайн-свиданий. Как? Пока не совсем ясно.

АМЕРИКАНЕЦ: Мы встречаемся лично и понимаем, что между нами нет никакой химии. Или же мы понимаем, что мы всё это пережили, между нами много общего…

Зовите это «флиртом на безопасной дистанции» — концепция, ставшая популярной в период изоляции.

Хендрик Сибрэнди, CGTN, Денвер.

Дата выхода в эфир 28 марта 2020 года.