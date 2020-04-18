ES: британцев предупредили не планировать отпуска на лето из-за карантина

Власти Соединённого Королевства посоветовали населению отказаться от раннего планирования своего летнего отпуска, потому что пока не известна дата окончания карантина, пишет Evening Standart. Хотя определённый прогресс уже достигнут, правительство продлило введённые меры социального дистанцирования до 7 мая, а Министерство иностранных дел рекомендует отправляться за границу только при острой необходимости.

Правительство Великобритании посоветовало гражданам не планировать свой летний отдых, потому что не может «с уверенностью сказать», когда закончится карантин из-за пандемии коронавируса, сообщает Evening Standart.

Как пишет издание, Доминик Рааб, который заменяет выздоравливающего премьер-министра Бориса Джонсона, продлил карантин «по крайней мере» на три недели до 7 мая. На брифинге в пятницу представитель Даунинг-стрит заявил, что прогресс в борьбе с вирусом есть, однако пока нельзя сказать, когда можно будет ослабить меры социального дистанцирования. Чиновник также добавил, что Министерство иностранных дел страны советует путешествовать за границу только в случае крайней необходимости. Таким образом, введённые ограничения и советы внешнеполитического ведомства «не позволяют людям отправиться в отпуск».

Британская газета напоминает, что ранее в этом месяце британский МИД изменил советы для путешественников и не рекомендовал уезжать куда-либо за пределы страны на неопределённый срок. Авиакомпании, в том числе EasyJet и Jet2, запретили полёты, что расстроило отпускные планы тысячи пассажиров. Представители отрасли призвали правительство внести ясность в то, как государство собирается защитить финансы путешественников и авиакомпаний.

«Мы зашли так далеко, мы потеряли слишком много любимых, чтобы теперь расслабиться, особенно тогда, когда наши усилия начинают приносить плоды», — цитирует Evening Standart обращение Рааба к британцам на ежедневном брифинге для прессы во вторник. По его словам, «свет в конце туннеля» уже виден, но сейчас страна находится в «непростой и опасной стадии пандемии»: поспешное ослабление ограничений может свести на нет все жертвы и весь прогресс, которого удалось достичь.