Independent: «мрачный день» — число жертв коронавируса в Великобритании превысило десять тысяч

Великобритания пополнила список из четырёх стран, где количество смертей от COVID-19 превысило 10 тыс. человек, передаёт The Independent. Издание отмечает, что ведущий научный консультант правительства Джереми Фаррар предупредил, что, несмотря на меры по борьбе с эпидемией, Великобритания может серьёзнее других европейских стран пострадать от коронавируса.

Великобритания пережила «мрачный день» в борьбе с коронавирусом, когда число погибших от вируса британцев превысило 10 тыс. человек, передаёт The Independent.

В воскресенье министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок подтвердил, что коронавирус унёс жизни ещё 737 британцев. Таким образом, Великобритания стала пятой страной после Франции, Испании, США и Италии, где количество смертей от коронавируса превысило отметку в 10 тыс. По состоянию на воскресенье число погибших от заболевания там составило 10 612 человек.

«Тот факт, что более 10 тысяч человек погибли от этого невидимого убийцы, демонстрирует, насколько серьёзен коронавирус и почему так важны национальные усилия, которые касаются всех», — заявил Хэнкок, комментируя «мрачный день» в борьбе с пандемией.

Министр не решился давать прогноз об окончании эпидемии, заявив, что «будущее вируса неизвестно». При этом он отметил «сглаживание кривой» смертности благодаря соблюдению британцами мер по социальному дистанцированию.

Комментируя действия правительства по борьбе с пандемией, Хэнкок подтвердил, что идёт работа над созданием приложения, которое позволит при помощи Bluetooth предупреждать людей о том, что они вступили в контакт с заражёнными коронавирусом. Кроме того, по его словам, министерство «работает днём и ночью, чтобы убедиться, что у нас есть подходящие средства индивидуальной защиты», на нехватку которых ранее пожаловались медицинские работники.

«Я хочу отдать дань уважения невероятному количеству людей, которые помогли достичь того положения, в котором мы находимся сейчас и которое улучшается», — обратился политик к медикам, добавив, что правительство не остановится, пока не победит коронавирус.

Тем не менее ведущий научный консультант правительства предупредил, что Великобритания может серьёзнее других европейских стран пострадать от COVID-19. На это, по словам директора фонда Wellcome Trust, финансирующего медицинско-биологические исследования, Джереми Фаррара, указывает продолжающийся рост числа летальных исходов в стране.