Independent: «ещё многое предстоит пережить» — Елизавета II призвала британцев к единству и решимости на фоне пандемии

Королева Великобритании Елизавета II выступила со специальным обращением к нации, заверив, что страна добьётся успеха в борьбе с коронавирусом, передаёт The Independent. Кроме того, Елизавета II поблагодарила медработников и всех, кто соблюдает меры безопасности, введённые из-за пандемии.
Королева Елизавета II в воскресенье вечером в специальном обращении к нациизаявила, что Великобритания «преуспеет» в борьбе с коронавирусом, однако добавила, что стране «ещё многое предстоит пережить», пишет The Independent.
По словам королевы, для преодоления пандемии британцам необходимо «сохранять единство и решительность».
«Мы добьёмся успеха, и этот успех будет принадлежать каждому из нас, — отметила монарх. — Несмотря на то, что нам ещё многое предстоит пережить, мы должны утешаться тем, что лучшие дни вернутся: мы снова будем вместе с нашими друзьями, снова будем вместе с нашим семьями, мы снова встретимся».
Кроме того, Елизавета II поблагодарила медиков, которые борются с вирусом, а также всех тех, кто соблюдает меры безопасности, введённые из-за коронавируса.
Королева выступила с речью в условиях карантина, который в Великобритании приближается к третьей неделе. При этом в стране коронавирус уже привёл к гибели почти 5 тыс. человек.
Её заранее записанное обращение транслировалось по телевидению, радио и соцсетям в 8 вечера по британскому летнему времени, сообщает The Independent.
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