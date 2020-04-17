Глава МИД Великобритании: после кризиса вести с Китаем дела «как обычно» будет невозможно

В последнее время Китай подвергается критике в британском парламенте за недостаток сотрудничества и распространение ложной информации по коронавирусу, отмечает телеканал Sky News. Теперь министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, временно заменяющий Бориса Джонсона, заявил, что после кризиса вести с Китаем дела «как обычно» будет невозможно.

«Нет никаких сомнений» в том, что после окончания кризиса с коронавирусом дела с Китаем уже не будут идти «как обычно», считает министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Как сообщается на сайте британского телеканала Sky News, Рааб сейчас заменяет премьер-министра Бориса Джонсона, который сейчас восстанавливается после заражения коронавирусом. Министр иностранных дел Великобритании заявил, что необходимо «глубоко погрузиться» в рассмотрение вопроса о том, как вирус смог распространиться из Китая. Он также подчеркнул, что необходимо задать «трудные вопросы» о том, как появился коронавирус и почему его распространение не было остановлено раньше.

По мнению политика, «абсолютно необходимо очень и очень глубокое погружение» в анализ событий и извлечение уроков из них, в том числе в том, что касается вспышки вируса. Отступить от этих действий невозможно, и в них должна быть задействована наука, отметил Рааб на ежедневной правительственной конференции по коронавирусу.

Незадолго до этого телеканал Sky News выяснил, что Великобритания расследует происхождение пандемии коронавируса и рассматривает возможность того, что она может быть связана с китайской лабораторией, проводящей исследования заболеваний у летучих мышей.

В то же время, Рааб отметил, что Великобритания и Китай успешно сотрудничают в сфере закупок оборудования и возвращения граждан Соединённого Королевства, и подчеркнул, что анализ необходимо провести «сбалансированным образом». Тем не менее, далее он продолжил: «Нет никаких сомнений в том, что после этого кризиса мы не сможем вести дела как обычно, и нам придётся задавать трудные вопросы о том, как это случилось и как вышло, что это не было остановлено раньше».

Как напоминает британский телеканал, вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в начале года, но вскоре распространилась по всему миру. По всей планете после заражения коронавирусом умерло свыше 100 тыс. человек. В последние недели депутаты британского парламента критически высказывались по поводу мер, принимаемых Китаем.

Комитет по иностранным делам Палаты общин недавно предупредил, что дезинформация, распространяемая Пекином и другими странами, стоит человеческих жизней и препятствует борьбе с COVID-19. Как страна, где вспыхнула эпидемия, Китай должен был сыграть центральную роль в сборе данных о её распространении, заявили члены комитета.

Однако, по их словам, вместо этого Китай с самого начала пытался «запутать» ситуацию. Поэтому комитет призвал британское правительство в сотрудничестве с международными союзниками активно «противостоять и опровергать» дезинформацию от иностранных держав.

По утверждению депутатов британского парламента, за распространением ложной информации о коронавирусе также стоят Иран и Россия. Возможно, в процессе задействованы и другие страны. Однако в основном гнев британских парламентариев сфокусирован на Китае.

Комитет обратил внимание на то, как врач из Ухани, который первым поднял тревогу по поводу нового коронавируса, был вынужден признаться в «ложных комментариях» перед тем, как умер от вируса в феврале. Председатель комитета Том Тугендхат подчеркнул, что Пекин сначала «позволил дезинформации распространиться так же быстро, как и вирус». Помимо этого, он отметил: «Становится все более очевидным, что вместо того, чтобы помогать другим странам готовить быстрые и решительные ответные действия, они манипулировали жизненно важной информацией о вирусе, чтобы защитить имидж режима».

По словам председателя британского парламентского комитета по иностранным делам, «правительство должно бороться с этой ложью с помощью чётких и быстрых ответных мер» и сотрудничать с союзниками Великобритании, «чтобы выступить единым фронтом против ложных фактов и смертоносной дезинформации», сообщает Sky News.