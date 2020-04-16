Wall Street Journal Оригинал

WSJ: США обвинили Китай в проведении секретных ядерных испытаний

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Госдепартамент США обнародовал доклад, в котором утверждается, что Пекин нарушает собственное обещание и тайно проводит ядерные испытания малой мощности, пишет The Wall Street Journal. По мнению издания, эти обвинения лишь сильнее обострят существующую напряжённость между двумя странами.
WSJ: США обвинили Китай в проведении секретных ядерных испытаний
Reuters

Существует вероятность, что Китай, вопреки данным им обещаниям, секретно проводит ядерные испытания малой мощности*. Такое утверждение содержится в новом докладе о контроле над вооружением Госдепартамента США, пишет The Wall Street Journal.  

Авторы документа не приводят конкретных доказательств нарушений со стороны Поднебесной. Но в нём указывается определённая активность, которая «вызывает беспокойство» о том, что Пекин, возможно, не соблюдает полного запрета на ядерные испытания, отмечает издание.
 
Поводом для этого беспокойства стали обширные раскопки в районе китайского полигона Лобнор, а также сведения о том, что Пекин якобы использует специальные камеры для подавления взрывов. Ещё один фактор, подпитывающий подозрения США, — прерывание передачи данных с расположенных в стране станций международной мониторинговой сети, которые отслеживают выбросы радиации и сейсмические толчки, поясняет WSJ.  
 
Обвинения администрации Трампа содержатся в рассекреченном резюме ежегодного обзора соблюдения соглашений о контроле над вооружениями. Обзор готовился в течение некоторого времени и, вероятно, обострит существующую напряжённость между Пекином и Вашингтоном, связанную с коронавирусом, милитаризацией Южно-Китайского моря и торговыми спорами, считает издание.
 
Кроме того, всё это происходит на фоне попыток президента Трампа начать переговоры с Пекином по контролю над ядерным вооружением. Он надеется включить КНР в новое соглашение, которое также будет включать Россию.
 
Некоторые эксперты считают, что Трамп пытается набрать политические очки за счёт Китая вместо того, чтобы решить потенциальные противоречия с помощью дипломатии. Среди тех, кто придерживается такого мнения, бывший ведущий специалист в администрации Клинтона по контролю над вооружением Стивен Андреасен. По его словам, если у Вашингтона существовали какие-то опасения об испытаниях, то он должен был поделиться ими с Пекином.
 
Соглашение, лежащее в основе спора, — это Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЯЗИ), который был заключён в 1996 году. Хотя некоторые страны, включая США и Китай, до сих пор не ратифицировали документ, они настаивают, что соблюдают его условия.
 
* МИД Китая назвал все обвинения американских властей о секретных ядерных испытаниях «вымыслом и ложью» (прим. ИноТВ).
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Wall Street Journal США Северная Америка
теги
Дональд Трамп Китай Россия США ядерная программа ядерное оружие ядерное разоружение
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров