WSJ: США обвинили Китай в проведении секретных ядерных испытаний

Госдепартамент США обнародовал доклад, в котором утверждается, что Пекин нарушает собственное обещание и тайно проводит ядерные испытания малой мощности, пишет The Wall Street Journal. По мнению издания, эти обвинения лишь сильнее обострят существующую напряжённость между двумя странами.

Существует вероятность, что Китай, вопреки данным им обещаниям, секретно проводит ядерные испытания малой мощности*. Такое утверждение содержится в новом докладе о контроле над вооружением Госдепартамента США, пишет The Wall Street Journal.

Авторы документа не приводят конкретных доказательств нарушений со стороны Поднебесной. Но в нём указывается определённая активность, которая «вызывает беспокойство» о том, что Пекин, возможно, не соблюдает полного запрета на ядерные испытания, отмечает издание.

Поводом для этого беспокойства стали обширные раскопки в районе китайского полигона Лобнор, а также сведения о том, что Пекин якобы использует специальные камеры для подавления взрывов. Ещё один фактор, подпитывающий подозрения США, — прерывание передачи данных с расположенных в стране станций международной мониторинговой сети, которые отслеживают выбросы радиации и сейсмические толчки, поясняет WSJ.

Обвинения администрации Трампа содержатся в рассекреченном резюме ежегодного обзора соблюдения соглашений о контроле над вооружениями. Обзор готовился в течение некоторого времени и, вероятно, обострит существующую напряжённость между Пекином и Вашингтоном, связанную с коронавирусом, милитаризацией Южно-Китайского моря и торговыми спорами, считает издание.

Кроме того, всё это происходит на фоне попыток президента Трампа начать переговоры с Пекином по контролю над ядерным вооружением. Он надеется включить КНР в новое соглашение, которое также будет включать Россию.

Некоторые эксперты считают, что Трамп пытается набрать политические очки за счёт Китая вместо того, чтобы решить потенциальные противоречия с помощью дипломатии. Среди тех, кто придерживается такого мнения, бывший ведущий специалист в администрации Клинтона по контролю над вооружением Стивен Андреасен. По его словам, если у Вашингтона существовали какие-то опасения об испытаниях, то он должен был поделиться ими с Пекином.

Соглашение, лежащее в основе спора, — это Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЯЗИ), который был заключён в 1996 году. Хотя некоторые страны, включая США и Китай, до сих пор не ратифицировали документ, они настаивают, что соблюдают его условия.

* МИД Китая назвал все обвинения американских властей о секретных ядерных испытаниях «вымыслом и ложью» (прим. ИноТВ).