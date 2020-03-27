Defense One: Трамп превратил союзников США в «угрозу» для режима ядерного нераспространения

Из-за своеобразного внешнеполитического курса администрации Дональда Трампа всё больше союзников Вашингтона задумываются о том, чтобы обзавестись собственным арсеналом средств ядерного сдерживания, пишет на сайте Defense One новозеландский журналист Пит Маккензи. Как предупреждает Маккензи, такая обстановка крайне опасна — ведь чем больше государств будут нарушать режим нераспространения ядерного оружия, тем выше вероятность, что оно всё же будет применено.

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает «переворачивать вверх дном все обычаи внешней политики» — и, как утверждают теперь эксперты, некоторые из самых старых друзей Америки в таких условиях «всё сильнее задумываются над тем, что ранее показалось бы немыслимым, а именно — над созданием собственного ядерного оружия», пишет в своей статье для интернет-издания Defense One новозеландский журналист Пит Маккензи.

Как отмечает Маккензи, всего через несколько дней после завершения американских президентских выборов 2016 года, завершившихся победой Трампа, член комитета немецкого бундестага по международным делам Родерих Кизеветтер заявил о том, что Европе «нужно подумать о разработке собственных средств ядерного сдерживания». Подобное заявление стало большим «шоком», ведь Германия «ещё с момента ратификации Договора о нераспространении в шестидесятых годах по минимуму заигрывала с ядерным оружием» — однако Кизеветтера поддержали многие видные учёные и журналисты, причём кое-кто даже высказывал мысли о том, что Германии следовало бы и создать полноценный ядерный арсенал, подчёркивает автор статьи.

Как отметил в беседе с Маккензи научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Тристан Фольпе, изначально в Германии сочли, что про слова Кизеветтера все быстро забудут, и что дискуссии в обозначенном им направлении ведут всерьёз лишь «маргинальные элементы. «Однако к этим заявлениям возвращались как минимум четырежды, и в их поддержку выступали в том числе и серьёзные люди», — признаёт Фольпе.

Германия, между тем, не одинока в этом отношении, продолжает Маккензи. «В числе всех воздействий, оказанных администрацией Трампа на мир, одним из самых тревожных выступает резкий рост рисков распространения ядерного оружия, исходящих от союзников Америки, многие среди которых думают пойти к ядерному оружию таким путём, который окажется вне контроля США», — констатирует журналист. В частности в Южной Корее идею о собственной программе по созданию ядерного оружия, от которой Сеул отказался под давлением Вашингтона лишь в семидесятые годы, на сегодняшний день поддерживают до 60% граждан страны, а в Саудовской Аравии, которая развивает «мирный атом», власти «не хотят отказываться от перспективы в итоге начать обогащение урана», упоминается в материале Маккензи.

Подобные сдвиги — продукт «долговременных трендов», включая пошатнувшийся после победы Трампа авторитет в США в мире, а также победы Северной Кореи, успешно получившей средства доставки ядерных зарядов большой дальности и напугавшей тем самым союзников Америки, подчёркивается в статье. Как полагает научный сотрудник американской НКО «Совет по международным отношениям» Мира Рапп-Хупер, одной из главных проблем в этом отношении выступает то обстоятельство, что при наличии у Пхеньяна возможности нанести ядерный удар по американской территории у Вашингтона становится значительно меньше мотивации помогать в возможном конфликте Южной Корее или Японии.

Между тем, данные тенденции только усиливает поведение Трампа, подчёркивает Маккензи. Как поведал журналисту директор организации «Тихоокеанский форум» по ядерной политике Дэвид Санторо, в той же Южной Корее свою ядерную программу сейчас обсуждают главным образом потому, что в Вашингтоне сейчас идёт много разговоров, следует ли Трампу вывести войска из этой страны. Многие эксперты убеждены, что «стиль и инстинкты Трампа» во внешней политике подрывают авторитет США среди союзников, заставляя последних всерьёз сомневаться в надёжности Америки, пишет новозеландский журналист. Трамп же только подкрепляет подобные сомнения собственными скандальными шагами — как было, к примеру, когда он потребовал у Сеула в пять раз повысить выплаты американской стороне за присутствие вооружённых сил США на южнокорейской земле, отмечается в статье.

Эксперты подчёркивают, что хотя риск быстрого распространения ядерного оружия среди союзников Америки остаётся минимальным, поскольку им придётся на этом пути преодолеть целый ряд серьёзных барьеров, беспокойство вызывает именно относительная скорость его роста — ведь долгое время он сохранялся нулевым, а теперь уже таковым не является, пишет Маккензи. Кроме того, по мнению аналитиков, в дальнейшем риск будет только повышаться, поскольку из-за «подъёма Китая, относительного ослабления США и всё более агрессивного поведения России» союзники Вашингтона будут чувствовать себя всё менее и менее защищёнными, отмечает автор.

«Частью наследия администрации Трампа станет ослабление возможностей Америки в плане регулирования подобных рисков, — констатирует Маккензи. — Прошлые администрации обеспечивали нераспространение, отказывая другим правительствам в доступе к технологиям, давя на них угрозами и давая им надежду через взятие обязательств по их поддержке. Однако развитие поставщиков ядерных технологий из Китая и России ослабил эффективность первого метода, а использовать стратегию конфронтации, как с государствами вроде Ирана и Северной Кореи, в отношении и без того нервных союзников будет вредно». В таких условиях единственным действенным методом для американских властей останется именно обнадёживание партнёров — но даже его сильно подточил своей агрессивной политикой нынешний президент, полагает журналист.

Последствия распространения ядерного оружия будут очень серьёзными, ведь чем больше стран его получают, тем выше риск того, что оно будет использовано, говорится в статье Маккензи. По мнению журналиста, по мере приближения президентских выборов 2020 года проблема будет становиться только актуальнее — и не исключено, что Америке в итоге придётся решать в плане ядерного оружия новую острую проблему и начать сдерживать уже собственных друзей.