Fox News: экс-спикер Гингрич написал роман о планах России развязать третью мировую

В 1960-е годы СССР планировал подводным ядерным взрывом вызвать цунами, которое затопило бы Вашингтон, Бостон и другие города Восточного побережья США, утверждает бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич. Вместе с журналистом Питом Эрли политик написал роман о схожих кознях России и Ирана, взяв за основу «исторические факты».

«Представьте себе, что русские замышляют вызвать цунами с помощью подводного взрыва ядерной бомбы у восточной береговой линии Америки. Теперь представьте, что у русских есть исследования, показывающие, что взрыв приведёт к затоплению Восточного побережья — от Чарлстона, штат Южная Каролина, до Бостона, с попутным затоплением Вашингтона. Звучит как абсурдный, но дико увлекательный сюжет какого-нибудь голливудского блокбастера или захватывающего приключенческого романа — конечно же, высосанный из пальца. Вот только всё это правда», — пишет бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич на сайте Fox News.



По его словам, «оказывается, в 1960-е годы, Советский Союз всерьёз подумывал» напасть на США «именно таким способом».



Бывший спикер утверждает, что «советский замысел» стал одним из источников вдохновения для книги «Вымогательство» (Shakedown), написанной им в соавторстве с журналистом и писателем Питом Эрли.



Главные герои — бывший агент ФБР и бывший морпех — действуют «в обход официальных каналов», имея дело с российскими олигархами, иранскими террористами и израильской разведкой, чтобы предотвратить ядерную атаку против США и третью мировую войну.



Гингрич утверждает, что вместе со своим соавтором тщательно изучил исторические факты, «многие из которых были ранее неизвестными и весьма шокирующими», и вставил их в произведение.



«Мы стремились соединить развлекательность художественного произведения с реальными проблемами, которые сегодня сказываются на нашей стране и мире: от российского вмешательства до иранской ядерной программы и предвзятости ФБР», — говорится в статье на сайте Fox News.



Помимо «вышеупомянутого советского замысла», в книге есть другая «большая идея» — возможность «естественного альянса» Ирана и России с целью «ослабить Соединённые Штаты», пишет Гингрич.



«В последние годы мы видели, как Иран и Россия совместными усилиями поддерживали режим сирийского диктатора Башара Асада, в процессе массово убивая гражданское население», — подчёркивает бывший спикер.



По его словам, иранцам в книге выделена очень существенная роль, а прототипом центрального иранского персонажа стал генерал Касем Сулеймани, убитый в январе американским авиаударом.



«Мы изучили Сулеймани и увидели, каким спокойным, умным и коварным он был, — и всё это на фундаменте пламенной веры в радикальную форму шиитского ислама», — рассказывает автор.



«Мы надеемся, что книга напомнит людям, что враги Америки — серьёзные люди, желающие превратить наши кошмарные сны в реальность. Их надо остановить», — говорится в статье.