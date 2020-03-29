NI: мировому сообществу пора вспомнить ещё об одном глобальном вызове — распространении ядерного оружия

Обеспечение режима ядерного нераспространения — это такая же серьёзная проблема для планеты, как и бушующая сейчас пандемия коронавируса, но она будет гораздо дольше сохранять свою актуальность, пишут на страницах National Interest американские эксперты по политике нераспространения. По мнению аналитиков, ответить на этот вызов поможет Договор о нераспространении ядерного оружия — но для этого его придётся доработать.

Миру пора отбросить «рутинное мышление» — как это уже было сделано ради борьбы с пандемией нового коронавируса — и всерьёз заняться проблемой распространения ядерного оружия: несмотря на то, что этот вызов не назовёшь столь же острым, он будет сохранять актуальность куда дольше, чем вирус, и при этом несёт человечеству не меньшую угрозу, пишут в своём материале для National Interest сотрудники американской НПО «Образовательный центр по политике нераспространения» (NPEC) Виктор Глинский и Генри Сокольский. По мнению авторов, одним из главных шагов в этом направлении должно стать укрепление Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которому в этом году исполняется 50 лет. Как полагают Глинский и Сокольский, соглашение отчаянно нуждается в пересмотре условий — и, поскольку обзорная конференция ООН по нему уже была перенесена в связи с пандемией, у международного сообщества будет время для того, чтобы «придумать что-то посерьёзнее возни с поэтапными предложениями, которые еле-еле продвигают решение проблемы».

По мысли авторов, у ДНЯО в его нынешнем виде есть пять главных проблем. Во-первых, он позволяет странам — участницам выходить из него, просто уведомив остальные государства за три месяца; во-вторых, он не содержит запрета на использование оружейного урана и плутония в качестве ядерного топлива; в-третьих, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), на которое возложена функция по проверке выполнения своих обязательств участниками ДНЯО, слишком активно занимается продвижением ядерной энергетики; в-четвёртых, в договоре отсутствует стандартизованная система контроля за соблюдением условий, в результате чего на каждое нарушение приходится реагировать, придумывая новые методы; и в-пятых, его ослабляют страны-«отказники» — Индия, Израиль, Северная Корея и Пакистан, которые демонстративно игнорируют соглашение, перечисляют аналитики.

Несмотря на все возражения со стороны специалистов по международному праву, международному сообществу надо сделать так, чтобы предусмотренный в ДНЯО механизм выхода из соглашения стало по сути невозможно использовать, полагают авторы. Это имеет огромное значение, поскольку соглашения стран — участниц ДНЯО с МАГАТЭ по контролю за их мирной ядерной деятельностью имеют силу только до тех пор, пока они соблюдают договор. Кроме того, ни одному государству нельзя позволять обеспечить себе — собственными силами или с внешней помощью — техсредства для создания ядерного оружия, оставаясь участником ДНЯО, а затем выйти из него и освободиться от каких-либо обязательств, считают Глинский и Сокольский.

В рамках ДНЯО также нужно чётко определить и развести между собой использование ядерных технологий в действительно мирных целях и такое их применение, которое может трактоваться как потенциально военное, исключив таким образом возможность неожиданного появления у одной из стран ядерного оружия, продолжают эксперты NPEC. Как пишут аналитики, «неотъемлемое право» стран на использование «ядерной энергии в мирных целях», зафиксированное в статье 4 ДНЯО должно интерпертироваться исключительно в контексте главной цели соглашения, выраженной в статьях 1 (где закреплено, что ядерные державы не могут помогать остальным обзаводиться собственным ядерным оружием) и 2 (где содержится прямой запрет для всех остальных стран на получение ядерного оружия) — иначе говоря, в договор нужно добавить положение, которое будет запрещать коммерческое использование высокообогащённого урана и плутония, не имеющее на сегодняшний день никакого экономического смысла.

ДНЯО — как, впрочем, и устав МАГАТЭ — также содержит устаревшие положения, обеспечивающие продвижение агентством ядерной энергетики, подчёркивается в материале сотрудников NPEC. Чиновники МАГАТЭ часто заявляют о том, что помощь странам в получении технологий «мирного атома» способствует получениют от них согласия на соблюдение контрольных мер — однако подобный подход только вредит ДНЯО, поскольку «создаёт игру с нулевой суммой», в которой многочисленные участники фактически обязуются соблюдать режим нераспространения лишь в том случае, если они будут получать технологии от главных «стран — поставщиков», поясняют авторы. К сожалению, получить «опасные технологии» желает слишком уж много участников ДНЯО, убеждены Глинский и Сокольский. К тому же, активное продвижение МАГАТЭ ядерной энергетики как особого источника энергии приводит к тому, что страны, которые не могут себе позволить АЭС, неэффективно распределяют экономические и научные ресурсы, отмечают эксперты.

В первые годы после принятия ДНЯО существовали негласные договорённости о том, что СССР и Запад будут обеспечивать его соблюдение внутри собственных сфер влияния — однако теперь, после окончания холодной войны, в соглашение необходимо добавить чёткий механизм принуждения других стран к порядку, чтобы «предсказуемо решать проблемы с несоблюдением положений договора», уверены аналитики. Как показывает опыт, реагирование участников ДНЯО на нарушения занимает годы — а между тем, нарушителям нужно чётко дать понять, что они не смогут избежать жёстких международных санкций; по этой причине, в ДНЯО должен присутствовать «нейтральный, достаточно предсказуемый и в общем и целом автоматический режим санкций», от которого не сумеют уклониться даже «друзья самых могущественных держав», пишут авторы. На их взгляд, формированию такого режима поспособствует создание некоего постоянного секретариата при договоре.

Самый сложный вопрос для режима нераспространения на сегодняшний заключается в том, как нужно поступать со странами, отказавшимися подписывать ДНЯО — Индией, Израилем и Пакистаном, — а также с Северной Кореей, которая подписала соглашение, но затем из него вышла, констатируют эксперты NPEC. Как напоминают аналитики, договор признаёт лишь пять ядерных держав, что изначально считалось необходимым для того, чтобы это число не росло, и чтобы сокращения ядерных арсеналов этими пятью странами рассматривались отдельно; таким образом, увеличение числа ядерных держав только ослабит ДНЯО. По мнению Глинского и Сокольского, единственный способ включить в режим нераспространения абсолютно все страны мира — это установить в качестве конечной цели для всех ядерных держав полный отказ от ядерного оружия, каким бы недостижимым это ни казалось; США и Россия уже значительно сократили свои ядерные арсеналы, но для продолжения этого процесса потребуется, чтобы к нему присоединились и остальные ядерные державы. Для выполнения этой задачи будет желательно сделать ДНЯО всеобщим — то есть, по умолчанию рассматривать условия договора как обязательные для всех государств мира, в результате чего страны-«отказники» будут считаться нарушителями. С чисто юридической точки зрения заставить какое-либо государство присоединиться к договору невозможно, однако 190 участников ДНЯО вполне способны, договориться между собой, считать трёх «отказников», а также вышедшую из соглашения Северную Корею нарушителями и применять к ним соответствующие меры, убеждены авторы.

На данный момент ясно, что постепенные и устраивающие абсолютно всех шаги не позволят добиться серьёзных подвижек, и «серьёзные люди, которые обеспечивают безопасность в мире, это понимают», в заключение отмечают Глинский и Сокольский. Как можно наблюдать на примере Ирана, в деле устранения угроз для режима нераспространения мировое сообщество всё чаще полагается на разведывательные операции отдельных стран, а также бомбовые удары и даже физическое устранение людей, но долго подобный подход работать не будет, пишут эксперты. Чтобы прекратить дальнейшее распространение ядерного оружия, необходимо не закрывать глаза на ДНЯО, а напротив, улучшить его и активно использовать, подытоживают они.