Fox News: «нулевым пациентом» с COVID-19 был сотрудник лаборатории в Ухани

Первый человек, подхвативший новый коронавирус, работал в Институте вирусологии в Ухани, утверждает Fox News со ссылкой на информированные источники. Кроме того, по данным телеканала, китайская лаборатория не разрабатывала COVID-19 в качестве биологического оружия, а собиралась доказать, что способна выявлять и бороться с вирусами «наравне или даже лучше США».

«Нулевым пациентом» с коронавирусом COVID-19 был человек, который работал в лаборатории Института вирусологии в Ухани. Об этом Fox News сообщили источники, знакомые с «материалами по теме».

Собеседники телеканала утверждают, что сотрудник лаборатории подхватил инфекцию от летучей мыши. После этого он распространил болезнь среди жителей города.

Согласно информации Fox News, лаборатория не разрабатывала COVID-19 в качестве биологического оружия. Скорее с её помощью власти Поднебесной пытались доказать, что они обладают способностями выявлять и бороться с вирусами «наравне или даже лучше США».

Изначально в качестве возможного источника происхождения COVID-19 указывался продуктовый рынок Ухани. Но на нём «никогда не продавали летучих мышей». Просто китайское правительство решило переложить вину на других, чтобы отвлечь внимание от лаборатории, считают собеседники телеканала.

Представители посольства США предупреждали о «неадекватных мерах безопасности» Института вирусологии ещё в начале 2018 года. Они сообщали, что китайские учёные проводят «рискованные исследования коронавируса у летучих мышей».

По словам источников Fox News, Китай провёл «самую дорогостоящую операцию по уничтожению улик». Образцы COVID-19 были уничтожены, заражённые территории вычищены, а часть первых отчётов удалена.

Некоторые врачи и журналисты, предупреждавшие об опасности нового вируса, «пропали». Пекин быстро перекрыл внутреннее сообщение Ухани с остальными регионами страны, но не отменил международные авиарейсы из города, подчёркивается в статье.

Китайский лидер Си Цзиньпин предупредил общественность только на седьмой день после вспышки инфекции. К тому времени, если верить внутренним документам и оценкам экспертов, были заражены уже более 3 тыс. человек.

Кроме того, по версии источников Fox News, ВОЗ с самого начала помогала Китаю «заметать следы». Накануне Дональд Трамп объявил, что США прекращают финансирование организации, и обвинил её руководство в том, что они поставили «политкорректность выше мер по спасению жизни».