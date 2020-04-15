Politico: Трамп приостановил финансирование ВОЗ, пытаясь отвлечь внимание от просчётов Белого дома

Дональд Трамп заявил о том, что США прекращают платить взносы в ВОЗ, пишет Politico. Американский президент объявил об этом шаге после нескольких недель всё более ожесточённых нападок на входящую в ООН организацию, говорится в статье. Как поясняет издание, таким образом глава Белого дома пытается отвлечь внимание от медленной реакции своей собственной администрации на вспышку COVID-19.
Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения, пишет Politico. Его администрация обвиняет ВОЗ в том, что последняя сильно просчиталась с ответными мерами против COVID-19 и не сообщила об угрозе заболевания.
«С началом пандемии COVID-19 нас глубоко беспокоит вопрос о том, используется ли щедрость Америки наилучшим образом», — прокомментировал ситуацию американский лидер.
Трамп пошёл на этот шаг после нескольких недель всё более ожесточённых нападок на ВОЗ. Как поясняет издание, таким образом он пытается отвлечь внимание от медленной реакции его собственной администрации на вспышку.
США вкладывают в ВОЗ больше, чем любая другая страна — более $400 млн в год. Отказ Вашингтона от финансирования этой организации, годовой бюджет которой составляет $4,8 млрд, станет для неё серьёзным ударом. Издание напоминает, что ВОЗ проводит испытания вакцин, распространяет наборы тестов и консультирует правительства по всему миру.
Этот шаг администрации Трампа вызвал незамедлительную реакцию со стороны медицинского сообщества. По мнению его представителей, решение Вашингтона подорвёт глобальные усилия по борьбе с болезнью, от которой страдают почти 2 млн человек во всём мире и против которой до сих пор нет проверенного лекарства или вакцины.
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