Fox News: ВОЗ — гнездо коррупции и лжи, и США пора её покинуть

Миллиарды долларов финансирования, вложенные Вашингтоном во Всемирную организацию здравоохранения, не принесли никакого результата: это «коррумпированное» ведомство не только не смогло вовремя предупредить мир об опасности коронавируса, но и распространяло после начала пандемии ложные и даже вредные сведения, полагает ведущий Fox Такер Карлсон. По мнению журналиста, США необходимо как можно скорее выйти из ВОЗ и начать спонсировать другие, более полезные мировые организации.

Из-за нынешней пандемии в фокусе общественного внимания оказалось ведомство, о котором вы, вероятно, слышали, но не слишком много знаете — Всемирная организация здравоохранения. На спонсирование этой международной организации Соединённые Штаты — втихую, автоматом и без особых раздумий — на протяжении нескольких десятилетий потратили многие миллиарды долларов, и мы этим обстоятельством в целом были довольны. Однако теперь настало время задать вполне разумный вопрос, который, в общем-то, и задаёт сейчас наш президент — что мы за эти деньги получаем?

Тот же Китай тратит на финансирование ВОЗ в два с лишним раза меньше, чем мы, но при этом результат его вложений вполне понятен — Пекин таким образом получает себе услужливую международную организацию, которая помогает ему двигаться к статусу сверхдержавы; очень даже выгодная сделка получается. ВОЗ отказывается включать в свой состав Тайвань только потому, что этого требует Китай — жестокий, кстати говоря, шаг.

С момента начала нынешней пандемии ВОЗ сделала поразительно мало, чтобы прекратить распространение вируса по планете; более того, в те редкие моменты, когда её представители вообще появляются на публике, организация проявляет себя исключительно как филиал китайских государственных СМИ.

Директор ВОЗ Тедрос Адханом занимает свой пост вот уже почти три года — и избран он был при поддержке Китая и несмотря на возражения со стороны США. В конце января Адханом нахваливал Китай за то, что ему удалось сдержать распространение коронавируса; больше того, он заявил, что Пекин установил планку, на которую следует равняться остальному миру.



ТЕДРОС АДХАНОМ, генеральный директор ВОЗ: Китайское правительство заслуживает похвалы за те чрезвычайные меры, которые оно приняло для сдерживания масштабов вспышки инфекции. Китай фактически устанавливает сейчас новую планку в плане реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, и это не преувеличение.

Да здравствует Китай! Адханом был так впечатлён действиями китайского правительства и настолько уверен в том, что коронавирус был побеждён, что раскритиковал другие страны за то, что они предприняли «расистские» меры, став себя защищать: когда президент США ввёл в конце января ограничения на перемещение китайских граждан, Адханом заявил, что такие шаги, цитирую, «приведут к усилению страхов и стигматизации, не принеся при этом особой пользы здоровью населения», конец цитаты. 3 февраля чиновник расхвалил китайского диктатора Си и выступил резко против любых мер, которые могли бы привести к замедлению мировой торговли и сокращению пассажиропотоков.

ТЕДРОС АДХАНОМ: Встретившись с председателем Си, я был сильно впечатлён тем, насколько хорошо ему известны подробные обстоятельства вспышки коронавируса. Причин вводить меры, которые без особой на то нужды будут мешать мировой торговле и передвижению людей, нет.

Это просто отвратительно, глупо, антинаучно и противоречит здравому смыслу. Адханом был полностью неправ — и из-за его заблуждений коронавирус превратился в бедствие глобальных масштабов. Три недели тому назад, пока страны одна за другой вводили карантинные меры, Адханом заявил миру: «Вам надо брать пример с Уханя».

ТЕДРОС АДХАНОМ: В Ухане впервые с момента начала вспышки заболевания не было зафиксировано ни одного нового случая заражения. Ухань даёт остальному миру надежду на то, что найти выход можно даже из самых серьёзных ситуаций.

Мне кажется, что перед нами сейчас было одно из самых ярых проявлений коррупции из когда-либо записанных. Разумеется, другие страны хотят сократить у себя число случаев заражения, и следовать советам Всемирной организации здравоохранения они не намерены. Как и Центры по контролю и профилактике заболеваний у нас в США, ВОЗ продвигает абсурдные утверждения о том, что маски для лица якобы не действуют и никак не помогают сдерживать распространение коронавируса; между тем, Китай — стране, которую Адханом не переставая нахваливает — с этим не согласился и даже стал ещё с января тайно копить у себя большие запасы масок. Даже начинаешь задаваться вопросом, насколько вообще искренним был этот совет ВОЗ — как впрочем, и насколько искренне себя повёл доктор Адханом, озвучив предостережения против активного применения гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции.

ТЕДРОС АДХАНОМ: Применение не прошедших испытания лекарств без должных свидетельств их эффективности может создавать ложные надежды и даже в итоге принести больше вреда, чем пользы.

И вот здесь уже становится понятно, что этот человек пытается людям навредить. Он руководит Всемирной организацией здравоохранения — и при этом целенаправленно пытается нанести нам вред. И если кому-то нужна эффективная стратегия для борьбы с коронавирусом, достаточно будет просто-напросто делать всё то, что вам рекомендует не делать Адханом. Между прочим, подобная стратегия стала вполне эффективной уже давно. До того, как занять пост главы ВОЗ, Адахном был министром здравоохранения Эфиопии, а по этой стране три раза — да, трижды — били эпидемии холеры, но Адханом распространял об этом ложь: он отказывался признавать существование эпидемий, настаивая на том, что речь шла о вспышках «острой водянистой диареи». Во время тех эпидемий погибли сотни людей, а опознать заболевание получалось только тогда, когда оно проникало в соседние страны. Иными словами, чиновник лгал по заказу эфиопского правительства, которое больше заботилось не о том, чтобы люди смогли пережить эпидемию, а о состоянии туриндустрии и собственной репутации.

Затем Тедрос Адханом стал главой ВОЗ и пообещал покончить с коррупцией внутри этой организации — но этому тоже не суждено было сбыться: ВОЗ до сих пор тратит 200 миллионов долларов в год на авиабилеты для своих сотрудников, зачастую сажая их в бизнес-класс — при том, что остальные ведомства по здравоохранению подобное своему персоналу запрещают: к примеру, «Врачи без границ» такого никогда не допускают. Коррупция, непорядочность, скрытие информации, заявления в пользу авторитарно-диктаторских режимов, распространение лжи на фоне гибели людей — в общем, неудивительно, что Адханом и Китай стали такими близкими союзниками.

К счастью, люди начали это понимать: о том, что критиковать ВОЗ можно и нужно, заявил даже губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Почему тогда не было предупредительного сигнала? Кто должен был первым крикнуть «Волки!»? Такой вопрос задавал президент, и я считаю, что он был прав. Президент считает, что поднять тревогу должна была Всемирная организация здравоохранения. Мне не хватает знаний, чтобы точно утверждать так это или нет, но я понимаю, что вопрос вполне справедлив.

Да, вопрос, разумеется, справедлив, и ответ на него очевиден. ВОЗ не стала бить тревогу, в результате погибли люди, а им всё равно позволяется именовать себя Всемирной организацией «здравоохранения». Зачем нам спонсировать подобные международные ведомства, поражённые коррупцией? Это не политический вопрос, ответ на который зависит от линии партии. Финансируя ВОЗ, мы получили лишь враждебный нам и непорядочный чиновничий аппарат, который несёт прямую ответственность за масштабы нынешней пандемии. Нам следует немедленно покинуть эту организацию и финансировать только те международные ведомства по здравоохранению, которые реально помогают людям и предотвращают эпидемии — а таких, кстати, много, вот только ВОЗ к ним не относится.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2020 года.