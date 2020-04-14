Time: «мы все надолго в одной лодке» — эксперты призывают преодолевать кризис сообща

Единственная долгосрочная стратегия, чтобы остановить пандемию, — это создание препарата или вакцины против коронавируса, однако для этого потребуется ещё много времени, прогнозируют эксперты. Поэтому не стоит рассчитывать, что экономика во всём мире сможет быстро восстановиться без общей поддержки и сотрудничества, пишет Time. Этот кризис можно будет преодолеть, только если мы все вместе возьмёмся за работу, подчёркивается в статье.

Чтобы попытаться предотвратить глобальную депрессию, которую способна спровоцировать пандемия коронавируса, и сделать так, чтобы нынешний экономический кризис не затянулся, придётся на время отложить в сторону соперничество и приложить все усилия для совместной работы, предупреждают эксперты. Конечно, все стремятся оставить этот кризис позади как можно быстрее — но как бы ни старались правительства разных стран поскорее возобновить общественную и экономическую жизнь, главное внимание сейчас надо уделять здравоохранению, поясняет Time.



Лишь тесное сотрудничество властей и представителей деловых кругов способно помочь остановить коронавирус, используя новейшие научные данные и объединённые ресурсы, подчёркивается в статье. Иначе негативные последствия для всего мира могут оказаться гораздо более серьёзными. «Цена высока, но это лучший из вариантов», — пишет Time.



Хотя некоторые страны уже с осторожностью начинают восстанавливать общественную и экономическую деятельность, пусть лишь частично и под строгим присмотром врачей-эпидемиологов, однако мировым компаниям придётся на время отложить конкуренцию, чтобы как можно скорее разработать эффективную вакцину и наладить её производство, считают эксперты. По их мнению, это единственный оптимальный выход из кризиса.

Сейчас уже очевидно, что коронавирус будет представлять собой «исключительную угрозу мировому здравоохранению», как минимум, до конца года — а возможно, и намного дольше, отмечается в статье. Во-первых, новый вирус чрезвычайно заразен. Во-вторых, заболевание часто протекает в очень тяжёлой форме. И, в-третьих, что особенно важно, у человечества пока нет ни «фонового» иммунитета, ни вакцины, констатирует Time.

Статистика показывает, что каждый заболевший COVID-19 заражает в среднем двух или трёх человек, причем врождённого иммунитета нет ни у кого. Всего за несколько недель этот вирус уже заразил миллионы людей во всём мире, и в ближайшие несколько месяцев прямая угроза коснётся подавляющего большинства населения Земли, предупреждают эксперты: «Это означает, что нам грозит полномасштабная пандемия, и выхода из неё у нас сейчас нет».



За последнее столетие пандемию коронавируса можно сравнить по тяжести лишь с эпидемией испанского гриппа 1918 года, которая за два года унесла около 50 млн жизней и повлекла за собой экономическую депрессию, говорится в статье. «Испанка» тоже была крайне заразна, и врожденного иммунитета к ней не было. Если эта катастрофа повторится, нам грозят ещё миллионы смертей и затяжная депрессия, прогнозирует Time.

Кроме того, смертность от подтверждённых случаев коронавирусной инфекции уже достигает 5%. Общая смертность, включая ещё не распознанные случаи, пока не известна — но по предварительным оценкам, составит не менее 1%, сообщается в статье. Это очень серьёзные цифры, которые в десятки раз превышают показатели для сезонного гриппа. «Все эпидемиологические параметры (инфекциозность, вирулентность и отсутствие иммунитета) «испанки» и COVID-19 сходятся. В итоге больницы по всему миру наводнены пациентами. Каждый день умирают тысячи людей», — пишет Time.

Это свидетельствует о том, что система здравоохранения во всём мире сейчас переживает крайне серьёзный кризис, а врачи из разных стран признают, что они ещё никогда раньше с подобным не сталкивались. Главная же проблема заключается в том, что у человечества до сих пор нет ни вакцины, ни даже хоть сколько-нибудь эффективного лечения, способного исцелить заболевших, подчёркивается в статье.



Вакцина от обычного гриппа, как и большинство других проверенных препаратов, здесь не действует, а сообщения о частичной эффективности хлорохина или анти-ВИЧ препаратов пока не подтверждены. Это значит, что если в ближайшее время найти вакцину не получится, то коронавирусная инфекция продолжит распространяться и сеять смерть минимум до конца 2020 года, прогнозирует Time.

Причём до сих пор основное воздействие вируса ощущалось главным образом в развитых странах, на «глобальном Севере», где даже на фоне развитой системы здравоохранения и высоких доходов населения последствия оказались катастрофическими, отмечается в статье. Между тем окончательное число погибших и влияние эпидемии на социально-экономическое развитие во многом будет зависеть от распространения коронавируса в странах с низким и средним уровнем дохода, на «глобальном Юге» с населением в несколько миллиардов людей, где всё ещё только начинается, предупреждают эксперты.

Обнадёживает лишь то, что жители этих стран в среднем намного моложе и меньше подвержены сердечно-сосудистым и другим сопутствующим заболеваниям, которые увеличивают риск смертности. Однако при этом они чаще страдают от «фоновых» инфекций, а также имеют ограниченный доступ к качественной еде и медицинским услугам. «Чем может закончиться вспышка на «глобальном Юге», отчасти можно себе представить по происходящему в бедных районах Нью-Йорка, и картина вырисовывается крайне мрачная», — пишет Time.

Учитывая все эти обстоятельства, следует понимать, к каким серьёзным социальным, экономическим и медицинским сценариям нам предстоит подготовиться, говорится в статье. Как предупреждают эксперты, без создания вакцины эта пандемия не закончится до тех пор, пока подавляющая часть населения мира не переболеет, чтобы приобрести иммунитет. В этом суть небезызвестной концепции «коллективного иммунитета».



Существует мнение, которого некоторое время назад придерживалась и Великобритания, что стремиться надо как раз к такому иммунитету — причём чем скорее, тем лучше. Все недостатки этой стратегии мы наблюдаем сегодня в Нью-Йорке, констатирует Time: «Пока «коллективный иммунитет» не установится, будет идти естественное распространение вируса по экспоненте. Одновременно заболевает так много людей, что система здравоохранения зашкаливает, и многие тысячи (или даже сотни тысяч) пациентов буквально задыхаются, нагнетая социальную и политическую напряжённость».

Этот трагичный опыт показывает, что будет лучше так или иначе сохранить нынешние меры сдерживания, чтобы темпы распространения вируса замедлялись. Это поможет системам здравоохранения в разных странах эффективнее справиться с ситуацией и обеспечить пациентов с серьёзными проблемами кислородом и искусственной вентиляцией легких, чтобы их иммунная система получила шанс побороть инфекцию. «Мы можем выработать коллективный иммунитет, но лишь постепенно», — поясняет Time. Однако быстро уничтожить вирус и положить конец эпидемии без вакцины у нас всё равно не выйдет, говорится в статье.

По мнению экспертов, существуют две взаимодополняющие стратегии, помогащие предотвратить дальнейший рост эпидемии, благодаря которым власти смогут определить момент для постепенного возобновления общественной жизни. Первый способ — это серологическое тестирование населения, которое позволяет выявить наличие антител. Это поможет узнать, сколько людей уже имели контакт с вирусом и потенциально приобрели иммунитет. Второй способ — разработать надёжные определители антигенов, чтобы быстро выявлять всех, кто перенёс вирус (даже с минимальными симптомами), и начать отслеживать их контакты через приложения. Это позволит быстро выявить группу риска и определить, кого стоит оперативно поместить в карантин, чтобы предотвратить дальнейшее распространение, пишет Time.

Оптимальный шанс для правительств и компаний даст некая комбинация этих стратегий, говорится в статье. С чего начать в первую очередь — с открытия школ, рабочих мест, магазинов или ресторанов, каждая страна должна решать сама, опираясь на конкретную ситуацию. Но как только станет понятен передовой опыт, страны должны быть готовы учиться друг у друга и координировать свои действия, подчёркивают эксперты: «Побороть этот кризис мы сможем только вместе. Если мы друг другу не поможем, нам грозит серьёзный рецидив, из-за которого кризис обернётся глобальной депрессией».

Единственная долгосрочная стратегия, которая позволит одолеть этот вирус, — это создание эффективного препарата или вакцины для борьбы с ним, но для этого вначале потребуется найти и протестировать несколько десятков перспективных препаратов, которые хорошо сработают как in vitro (в пробирке), так и in vivo (на подопытных животных), поясняет Time. Чтобы вывести новый лекарственный препарат на рынок, обычно требуется несколько месяцев или даже лет. Учитывая всё это, рассчитывать, что экономическая и общественная жизнь самостоятельно восстановятся до конца года, не стоит, говорится в статье.

Конечно, всем нам может повезти, если против вируса вдруг сработает уже существующее и одобренное лекарство, смертность снизится, а заболевшие выздоровеют. Но даже в этом случае потребуется время, чтобы произвести и доставить его всем нуждающимся в мировом масштабе. «Чтобы это произошло как можно скорее, посильную поддержку должны оказывать все заинтересованные стороны по всему миру — как финансово, так и административно. Сейчас время сотрудничества, а не соперничества», — подчёркивает Time.

По мнению экспертов, чтобы предотвратить всеобщий экономический коллапс, правительства должны будут внести в экономическую систему фундаментальные коррективы и взять на себя беспрецедентную роль, обеспечивая непрерывность бизнеса и сохранность рабочих мест. Государственный долг при этом частично ляжет на плечи компаний, которые способны взвалить на себя это бремя, поясняется в статье.



Однако ключевой принцип, соблюдать который придется всем, заключается в следующем: «Мы все надолго в одной лодке — и сойдём на берег тоже все вместе», — пишет Time. Конечно, мировая экономика и раньше переживала серьёзные кризисы. Но если мы все хотим выжить в нынешней ситуации, необходимо планировать и начинать глобальное сотрудничество уже сейчас, заключают авторы: «Мы преодолеем этот кризис, только если возьмёмся за дело все вместе — и с головой уйдём в работу».