Le Figaro: разногласия в США и единение в Велокобритании — коронавирус по-разному влияет на мировую политику

Во время эпидемии коронавируса политические партии либо объединяются в попытке помочь правительству, как это было в Великобритании и Франции, либо используют ошибки администрации для собственной выгоды, что наглядно демонстрируют Соединённые Штаты и Польша, пишет Le Figaro. Однако, как бы ни отличались их взгляды по культурным и политическим вопросам, все сходятся на необходимости заново переосмыслить идеи глобализации и капитализма.

Когда каждый день становится вопросом жизни и смерти, как сейчас в разгар коронавируса, политические интриги сходят на нет, пишет Le Figaro. Занятый вопросом выживания в борьбе с «невидимым врагом» и проблемами повседневной жизни, народ нуждается в государственных деятелях, а не в лидерах отдельных партий — это рождает «священный союз» на время кризиса.

Несомненно, именно он преобладал в понедельник в Великобритании после волнительной новости о госпитализации в палату интенсивной терапии Бориса Джонсона, состояние которого резко ухудшилось за два дня. До этого вспыльчивого премьер-министра сильно критиковали за то, что он не смог вовремя оценить серьёзность кризиса в области здравоохранения, который в полной мере затронул британцев.

Однако теперь, несмотря на глубокие политические разногласия страны со времён брексита, а также потоки ненависти и жестокого сарказма со стороны проевропейцев, жители Британских островов сейчас сплотились вокруг своего лидера, заразившегося COVID-19. «Ужасно грустные новости, — заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. — Все мысли нашей страны сейчас с премьер-министром и его семьёй».

Но на самом деле, подчёркивает французская газета, этот «священный союз» часто кажется ненадёжным. Например, в Соединённых Штатах с начала пандемии он никогда не существовал: разделение на тех, кто за и кто против Трампа, оказалось сильнее коронавируса — по крайней мере, в политической и медийной сферах. Президент продолжает настаивать на чувстве солидарности американцев, промышленности и всего общества: в понедельник он четверть часа проговорил с Джо Байденом, несмотря на взаимную критику в соцсетях, и назвал этот разговор «очень дружественным».

Однако жестокая политическая война между демократами и республиканцами не знает перемирия: для последних именно глава государства несёт ответственность за катастрофу в здравоохранении, которая накрыла Америку, а The Washington Post пишет о «худшем президенте, который у нас когда-либо был».

В Польше оппозиция тоже поливает критикой правительство, обвиняя его в плохом подходе к урегулированию кризиса, хотя в стране уровень заболевших остаётся низким. Правящая партия «Право и справедливость» решила не переносить парламентские выборы, намеченные на май, и собрать голоса по почте. Такая немыслимая во время эпидемии техническая и политическая задача вызвала взрыв негодования, а оппозиция уже объявила о «госперевороте».

Во Франции, отмечает издание, разногласия в политических кругах менее острые: традиционные партии — например, республиканцы — решили поддержать борьбу правительства с эпидемией, при этом выдвигая некоторые предположения и критику. Ультраправые во главе с Марин Ле Пен и ультралевые под предводительством Жан-Люка Меланшона пытаются воспользоваться ошибками Макрона, но их голоса плохо слышны населению, которое признаёт, что администрация делает всё возможное, а в других странах положение дел не лучше.

Несмотря на культурные и политические различия, во многих странах раздаются одинаковые голоса о необходимости заново переосмыслить глобализацию и капитализм. Пока все придерживаются разных точек зрения: националисты и сепаратисты верят в возвращение к нации как главному защитнику; сторонники вмешательства государства в экономику и левые хотят возродить государство-спасителя для контроля над капитализмом, который жертвует здравоохранением в угоду прибыли; европеисты хотят строить Европу, потому что «у вируса нет границ».

Со своей стороны британский интеллектуал Дэвид Гудхарт убеждён, что резкая остановка иммиграции станет серьёзным ударом по левым в плане экономики и по правым в культурном плане. Также он предсказывает, что могут образоваться неожиданные и беспрецедентные союзы, например, между экологами и популистами вокруг понятия «пределов» и перемещения. Тем не менее политолог отмечает, что сложно предсказать конкретных победителей и точное время этих изменений.

«Мы до сих пор находимся в тумане кризиса, и всё здесь такое новое, что политические оппозиционеры, как и правительство, не знают, куда идут, — приводит Le Figaro слова Гудхарта. — Мы все плывём на виду. Даже Путину, у которого были планы остаться у власти пожизненно, пришлось остановиться до окончания борьбы с коронавирусом».